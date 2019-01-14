Son Dakika Haberleri: Antalya-Konya Yolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

Antalya-Konya Yolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

1 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Antalya-Konya Yolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor, System.String[]
Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İlçede yaklaşık 3 saattir aralıklarla süren yoğun yağış nedeniyle, Antalya-Konya kara yolu bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Bölgede ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle yol açma çalışması yapıyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Yetkililer, yola çıkacak sürücülere, araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları, kış lastiği kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Akseki, Kar, Konya, Antalya, Güncel
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