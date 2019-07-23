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ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ ODA ORKESTRASINDAN FLASH MOB

1 saat önce

KONYAALTI Belediyesi Oda Orkestrası müzisyenleri, Konyaaltı Kent Meydanı'nda flash mob etkinliği gerçekleştirdi.

KONYAALTI Belediyesi Oda Orkestrası müzisyenleri, Konyaaltı Kent Meydanı'nda flash mob etkinliği gerçekleştirdi. Karşılarında müzik yapan gençleri gören vatandaşlar ilgiyle izledi.
Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde eğitim gören kursiyerlerden oluşan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, ilk etkinliğini Konyaaltı Kent Meydanı'nda gerçekleştirdi. Kent Meydanı'nda kafelerde oturan insanların arasından gelerek, enstrümanlarıyla bir noktada buluşan orkestra üyeleri, birden müzik yapmaya başladı. Çevrede oturan vatandaşlar şaşkınlıkla müzisyenleri izledi. Ellerinde telefonla çekim yapan vatandaşlar, zaman zaman orkestraya eşlik etti. Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası'nın flash mob etkinliği izleyenlerden büyük alkış aldı.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 'Müzik Dolu Konyaaltı' projesi kapsamında Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası'nın Konyaaltı'nın farklı noktalarında müzik etkinliği yapacağını söyledi. Başkan Esen, Oda Orkestramız ilk çalışmasını Kent Meydanı'nda gerçekleştirdi. Flash mob etkinliği vatandaşlarımızın ilgisini çekti. Orkestramız zaman zaman böyle etkinlikler yapacak. Konyaaltı'nın hareketli noktalarında kimsenin beklemediği zamanlarda müzisyenlerimiz karşınıza çıkabilir. Müzik Dolu Konyaaltı projemiz büyüyerek devam edecek dedi.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ ODA ORKESTRASINDAN FLASH MOB
Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:54 Kaynak: DHA
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