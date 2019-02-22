Antalya Konyaaltı'nda Mahsur Kalan 3 Genci Sahil Güvenlik Helikopteri Kurtardı
54 dakika önce
Antalya Konyaaltı'nda mahsur kalan 3 genci Sahil Güvenlik helikopteri kurtardı(Tür: Yurt)
Antalya Konyaaltı
'nda mahsur kalan 3 genci Sahil Güvenlik helikopteri kurtardı
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:26 Kaynak: DHA
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