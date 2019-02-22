Son Dakika Haberleri: Antalya Konyaaltı'nda Mahsur Kalan 3 Genci Sahil Güvenlik Helikopteri Kurtardı

Antalya Konyaaltı'nda Mahsur Kalan 3 Genci Sahil Güvenlik Helikopteri Kurtardı

54 dakika önce

Antalya Konyaaltı'nda mahsur kalan 3 genci Sahil Güvenlik helikopteri kurtardı(Tür: Yurt)

Antalya Konyaaltı'nda mahsur kalan 3 genci Sahil Güvenlik helikopteri kurtardı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:26 Kaynak: DHA

Antalya, Konyaaltı, Güncel
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