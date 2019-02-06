Son Dakika Haberleri: Antalya Konyaaltı Sahili Kahverengiye Büründü

Antalya Konyaaltı Sahili Kahverengiye Büründü

58 dakika önce

Antalya'da dün gece saatlerinde başlayan yağış ve fırtına etkili olmaya devam ediyor.

Antalya'da dün gece saatlerinde başlayan yağış ve fırtına etkili olmaya devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinden yağan yağmur ve eriyen kar suları denize ulaştı. Kar ve yağmurla gelen alüvyonlarla kahverengi bir renk alan çayın suyu sahilin bir bölümünde kirliliğe neden oldu. Deniz üzeri kilometrelerce genişlikte çamurla kaplandı. Çamurun ulaşamadığı noktalar ise maviliğini korurken oluşan dev dalgalar ise sahili dövdü.

Konyaaltı sahil şeridinde denizi izlemek isteyenler, mavi deniz yerine çamurla karşılaştı. Yağmurla birlikte yüksek kesimlerdeki karın hızla eridiği, oluşan hızlı su akışının kum ve mili denize sürükleyerek bu görüntüye neden olduğunu belirtildi. Çamurun birkaç gün içerisinde dibe çökerek, denizin yine turkuaz rengini alacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:16 Kaynak: DHA

Kar, Konyaaltı, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Fırtına Beklentisi Nedeniyle Okullar Tatil Edildi Emekli Maaşı Kesilen Yaşlı Adam, Yeniden Maaş Almaya Başlayınca Köy Kahvesinde Herkese Çay Ismarladı

Antalya Şoförden 'Emniyet Kemerlerini Takmadılar, Zaten Hepsi Sarhoştu' Savunması Beklenen Kar Yağışı Bulgaristan'dan Trakya'ya Giriş Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 17:14:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Konyaaltı Sahili Kahverengiye Büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]