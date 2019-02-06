Antalya Konyaaltı Sahili Kahverengiye Büründü
58 dakika önce
Antalya'da dün gece saatlerinde başlayan yağış ve fırtına etkili olmaya devam ediyor.
Antalya'da dün gece saatlerinde başlayan yağış ve fırtına etkili olmaya devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinden yağan yağmur ve eriyen kar suları denize ulaştı. Kar ve yağmurla gelen alüvyonlarla kahverengi bir renk alan çayın suyu sahilin bir bölümünde kirliliğe neden oldu. Deniz üzeri kilometrelerce genişlikte çamurla kaplandı. Çamurun ulaşamadığı noktalar ise maviliğini korurken oluşan dev dalgalar ise sahili dövdü.
Konyaaltı sahil şeridinde denizi izlemek isteyenler, mavi deniz yerine çamurla karşılaştı. Yağmurla birlikte yüksek kesimlerdeki karın hızla eridiği, oluşan hızlı su akışının kum ve mili denize sürükleyerek bu görüntüye neden olduğunu belirtildi. Çamurun birkaç gün içerisinde dibe çökerek, denizin yine turkuaz rengini alacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:16 Kaynak: DHA
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