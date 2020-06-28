ANTALYA Konyaaltı Sahili tatilcilere kaldı - Son Dakika

ANTALYA Konyaaltı Sahili tatilcilere kaldı

Konyaaltı Sahili tatilcilere kaldıYÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Antalya'da yerli ve yabancı turistler kısıtlamadan muaf kaldı.

Konyaaltı Sahili tatilcilere kaldı

Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Şampiyonluk yolunda kritik maç başladı! Canlı anlatım

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Antalya'da yerli ve yabancı turistler kısıtlamadan muaf kaldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen tatilciler, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. İçişleri Bakanlığı'nın YKS için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler yasaktan muaf kaldı. Hava sıcaklığının 32.8, deniz suyu sıcaklığının 7.4 derece ölçüldüğü turizmin başkenti Antalya'da yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahilde güneşlenen tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı. Sahilde bulunan sokak köpekleri ise şezlong ve şemsiyelerin altında uyudu.

Konyaaltı Sahili'nde denize giren Emel Yüksel, "Su ve herşey çok güzel. Pazar günü sahilin bu kadar boş olacağını tahmin etmiyorduk. Tatilci olarak sınavın olması işimize yaradı. İstanbul'dan geldim yaklaşık 1 hafta daha burada kalacağım. Yerli turist olduğumuz için kısıtlamadan muaftık. Bu ayrıcalığı yaşadığımız için mutluyuz. Deniz suyu da mükemmel, ara ara soğukluk oluyor ama alışınca çok güzel" dedi.

Uğur İnce ise 'Su çok güzel. Tatilcilere bu durum çok iyi oldu, pazar günü sahilin böyle boş olması garip. Herkes kendi canını düşünüyor sahilde maske takan da var takmayan da" diye konuştu. Tatilci Çınar Coşkun, "Deniz çok güzel. Su soğuk da değil, sıcak da. Denize girince insan alışıyor. Hava çok sıcak. Yarın akşam tatilimiz bitiyor artık, döneceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Konyaaltı Sahili tatilcilere kaldı - Son Dakika

Son Dakika

20:56 Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı 20:49 Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 19:27 Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 17:32 Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti 17:00 Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
20:56
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:48
G.Saray'da inanılmaz hata! Okan güçlükle çıkardı
20:33
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
20:29
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
20:28
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
20:24
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
20:18
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
20:11
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
19:44
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
19:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 21:16:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Konyaaltı Sahili tatilcilere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]