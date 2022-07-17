ANTALYA-KONYAALTI SAHİLİ, TATİLİN SON GÜNÜNDE DE TIKLIM TIKLIM - Son Dakika
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ANTALYA-KONYAALTI SAHİLİ, TATİLİN SON GÜNÜNDE DE TIKLIM TIKLIM

17.07.2022 12:47

KURBAN Bayramı tatilinin son gününde Antalya'da sahillerdeki yoğunluk göze çarptı.

KURBAN Bayramı tatilinin son gününde Antalya'da sahillerdeki yoğunluk göze çarptı. Konyaaltı Sahili'ne akın eden tatilcilerden kimi güneşlenmeyi tercih ederken kimi ise kendisini Akdeniz'in mavi sularına bırakarak keyifli dakikalar geçirdi.

Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 28 derece olduğu, nem oranının ise 23'lere düştüğü turizm kenti Antalya'daki sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili boyunca binlerce misafiri ağırlayan Antalya'da, tatilin son günü olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'ndeki yoğunluk göze çarptı. Yerli ve yabancı tatilcilerin yanı sıra Antalyalılar da Konyaaltı Sahili'ne gelerek keyifli dakikalar geçirdi. Güzel havayı değerlendiren tatilcilerden kimi güneşlenmeyi tercih ederken kimi ise Akdeniz'in mavi sularına kendisini bıraktı.

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ANTALYA KARAYOLUNDA BAYRAM DÖNÜŞ TRAFİĞİ ANTALYA KARAYOLUNDA BAYRAM DÖNÜŞ TRAFİĞİ Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ANTALYA-KONYAALTI SAHİLİ, TATİLİN SON GÜNÜNDE DE TIKLIM TIKLIM - Son Dakika
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