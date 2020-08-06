ANTALYA Konyaaltı sahilinde tatilcilere koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Konyaaltı sahilinde tatilcilere koronavirüs uyarısı

*- Antalya'da polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında Konyaaltı sahilinde hem broşür dağıttı hem de tatilcileri maske takmaları ve fiziki mesafeye uymaları için uyardı.

*- Denetimleri atlı polisler, martı timleri, motorize ekipler ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerden oluşan tim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği son genelge kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, vatandaşların toplu olarak bulunduğu işletme ve sosyal alanlarda koronavirüs (Covid-19) tedbirleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de kentin en kalabalık noktası olduğu için Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, atlı polisler, martı timleri, motorize ekipler ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, sahil bandında vatandaşları uyardı. Fiziki mesafeyi aşan vatandaşlara bu kuralı hatırlatan polisler sahil bandı boyunca görev yaparken, sahilde güneşlenen tatilciler için toplum destekli polisler görev yaptı.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Yabancı turistler için yabancı dil bilen polislerden oluşturulan özel ekip, sahilde denize giren ve güneşlenen tatilcileri de tek tek uyarıp maske takmaları ve fiziki mesafeye uymaları konusunda uyardı. Maske takılıp, mesafeye uyulması ve ellerin sık sık yıkanması, ellerin yüze temas etmemesi gerektiği yönünde uyarıları barındıran '2M ve 2E' başlığıyla oluşturulan broşürleri de dağıtan polisler vatandaşları detaylıca bilgilendirdi.

Tatil için Antalya'ya gelen Gülçin ve Aydın Ünver çifti, uygulamanın çok bilgilendirici olduğunu ve koronavirüse karşı dikkat çekilmesi noktasında faydalı olduğunu düşündüklerini söyledi.