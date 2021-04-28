Antalya Konyalılar Derneği'nden, 500 aileye destek - Son Dakika

Antalya Konyalılar Derneği'nden, 500 aileye destek

28.04.2021 13:59
Antalya Konyalılar Derneği'nden, 500 aileye destek, System.String[]

Antalya Konyalılar Derneği, dernek yönetim kurulu ve iş dünyasının desteği ile 500 aileye ramazan paketi yardımı yaptı.

Antalya Konyalılar Derneği, dernek yönetim kurulu ve iş dünyasının desteği ile 500 aileye ramazan paketi yardımı yaptı. Dernek binasında kolilenen paketler, yapılan organizasyon ile dağıtıldı.

Antalya'da TÜİK rakamlarına göre en çok hemşehri sayısına sahip dernek olan Antalya Konyalılar Derneği, ekonomik olarak zor dönemden geçen vatandaşlara ramazan paketi yardımı yaptı. Yardım kampanyasında yaklaşık 500 paket oluşturulurken, dernek yönetim kurulu ve üyelerinin eli ile paketler tek tek dağıtıldı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Zor dönemden geçiliyor

42 kişilik yönetim kurulu ile pandemi sürecinde özellikle yardım faaliyetlerinde bulunan dernek, ihtiyaç sahiplerini sevindirmeye devam ediyor. Yardım çalışması ile ilgili detayları paylaşan dernek başkanı Süleyman Üre, " Hem muhtarlıklarla, hem yönetim kurulumuza gelen taleplerle ihtiyaç sahiplerinin listesi tespit edildi ve bir taraftan da yardım paketinin maliyeti ve toplam tutarı belirlendi. Özellikle yönetim kurulu ve yardımda bulunmak isteyenlerden toplanan bütçe ile 500 adet paket oluşturuldu ve dağıtıma başlandı. Bu vesile ile yardım çalışmasında aktif görev alan ve destek veren tüm yönetim kurulu üyelerime, mali destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu. - ANTALYA

Antalya Konyalılar Derneği'nden, 500 aileye destek
Antalya Konyalılar Derneği'nden, 500 aileye destek

Türkiye İstatistik Kurumu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya Konyalılar Derneği'nden, 500 aileye destek - Son Dakika


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