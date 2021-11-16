Antalya Konyalılar Derneği'nden AA'ya ziyaret - Son Dakika

Antalya Konyalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Üre ve Genel Sekreteri Murat Seyirci Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Üre ziyaretinde, Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'la görüştü.
Görüşmede Üre, Yıldırım'a derneğin il genelinde yürüttüğü proje ve faaliyetlerini anlattı.
Yıldırım da AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Yıldırım, ziyaret sonunda Üre'ye 2020'de Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelerin yer aldığı Anadolu Ajansı 2020 yıllığını hediye etti.
Kaynak: AA
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