Antalya Konyalılar Derneği'nden görkemli açılış

Antalya Konyalılar Derneği, 25. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yeni dernek ofisinde açılış töreni gerçekleştirdi. Görkemli açılış törenine yüzlerce Konyalı ve çok sayıda önemli isim de katıldı.



Antalya Konyalılar Derneği, yeni dernek ofisini yoğun katılımlı bir açılış töreni ile hizmete açtı. Antalya'da 25 yıldır Konyalı hemşehrileri buluşturarak Konya kültürünü yaşatmaya devam eden dernek, Kepez İş Merkezi'ndeki yeni ofisiyle de Konyalı hemşehrilerini ağırlamaya devam edecek. İlginin yoğun olarak gerçekleştiği derneğin açılış törenine AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, meclis üyeleri, çok sayıda STK Başkanı ve yönetimi, iş dünyasının önemli isimleri ve yüzlerce Konyalı katıldı. Açılışa katılamayan ancak telgraf gönderen milletvekillerinin de mesajları okundu.



Kurdele kesimi ile başlayan açılış töreninde konuşma gerçekleştiren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konya kültürü ve hemşehrilik üzerine duygularını dile getirdi. Hemşehrilik değerleri kadar bu değerlere sahip çıkan STK'ların önemine değinen Uysal, derneğin yeni yerinde önemli projelere imza atacağına olan inancını aktardı, derneğin 25. yılını kutladı. Antalya Konyalılar Derneği'nin yapmış olduğu çalışmaları takdir eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise hayırlı olsun dileklerinde bulundu. STK'ların toplumda birleştirici bir güç olduğunu hatırlatan Tütüncü, Konyalılar Derneği de bu gücün en önemli temsilcilerinden. Biz de bu güzide derneğin organizasyonlarına destek vererek hemşehrilik olgusunun yaşamasına katkıda bulunuyoruz. Yeni yönetim binanızda nice 25 yılları kutlayacağınız eserleriniz olsun, açılışınız hayırlı olsun' dedi.



Antalya Konyalılar Derneği Başkanı Süleyman Üre ise yaptığı konuşmada, açılış heyecanını paylaşan tüm konuklara teşekkür etti, derneğin yeni yönetim binasında daha vizyonel bir yönetim anlayışı sergileyeceğini söyledi. Üre ayrıca derneğin yeni ofisinin açılış sürecinde desteğini esirgemeyen dernek üyelerine de teşekkür etti. Törende açılış konuşmalarının ardından kokteyl devam ederken, konuklar ise gün boyunca çeşitli ikramların tadını çıkardı. - ANTALYA