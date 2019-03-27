Son Dakika Haberleri: Antalya Konyalılar Derneği'nden Vali Karaloğlu'na Ziyaret

Antalya Konyalılar Derneği'nden Vali Karaloğlu'na Ziyaret

1 saat önce

Antalya Konyalılar Derneği üyeleri, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Antalya Konyalılar Derneği'nden Vali Karaloğlu'na Ziyaret, System.String[]
Antalya Konyalılar Derneği üyeleri, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Vali Karaloğlu, makamında kabul ettiği Dernek Başkanı Süleyman Üre ve üyelerle bir süre sohbet etti.

Antalya Konyalılar Derneği hakkında bilgi veren Üre, derneğin yönetim kurulu üye sayısının Konya'nın plakası olan 42 olduğunu belirtti.

Konya ile Antalya'nın arasındaki bağın önemine işaret eden Üre, TÜİK rakamlarına göre Antalya'da yaşayan Konyalı nüfusunun 90 bin olduğunu aktardı.

Konya ve hemşehrilik üzerine gerçekleşen sohbette derneğin çalışmalarına da değinen Üre, nisanda bamya çorbası buluşması düzenleyeceklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:27 Kaynak: AA

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