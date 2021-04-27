ANTALYA KÖPEĞE ÇARPAN MOTOSİKLETLİNİN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarpan Ramazan Bekçi (28) yola savruldu. Ramazan Bekçi'nin başından ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, 07 HVL 52 plakalı motosikletiyle ilerleyen Ramazan Bekçi, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletten fırlayan Bekçi, yola düşerek ağır yaralandı. Başında kask bulunmayan Ramazan Bekçi yerde hareketsiz kalırken, kazayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Ramazan Bekçi'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Hastanede tedaviye alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, çarptığı köpeğin ise olay yerinden kaçtığı belirtildi. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.