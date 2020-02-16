Antalya köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, otomobil iş yerine girdi - Son Dakika

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, otomobil iş yerine girdi

ANTALYA'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için Ali T.'nin manevra yaptığı otomobil, iş yerine girdi. Köpeğin öldüğü, iş yerinde maddi hasarın meydana geldiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ali T., 07 EC 463 plakalı otomobille hafif kavisli kavşağa girmek üzereyken önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için Ali T.'nin direksiyon kırdığı otomobil, yol kenarındaki iş yerine girdi. Ali T., yaşadığı şoku üzerinden attıktan sonra araçtan çıktı. Bu sırada, iş yerinin güvenliği de kaza yapan sürücünün yanına gitti. Otomobilin çarptığı köpek ise telef oldu.

İş yeri çalışanı Berkant Gözübüyük, 'Olaydan sonra kamera kayıtlarını incelediğimizde kazanın oluş şeklini gördük. Araç çok hızlı geliyor ve sanırım önüne köpek çıkıyor. Sürücü manevra yapıyor ama maalesef çarpıyor. Köpek 50-70 metre sürüklendikten sonra telef olmuş dedi.

İş yerinden çıktıktan kısa süre sonra kaza olduğu haberini aldığını söyleyen Bilal Coşkun ise, 'O sırada kardeşim güvenlik görevlisiydi. Sürücüye bakıyor ve bir şeyi olmadığını görüyor. Her gün gözümüzün önünde duran köpeğin kazada can vermesi bizi çok üzdü diye konuştu.

Gözübüyük ve Coşkun kaza yapan aracın plakasını hatıra kalması için iş yerine astıklarını söyledi.