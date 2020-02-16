Antalya köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, otomobil iş yerine girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, otomobil iş yerine girdi - Son Dakika

Antalya köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, otomobil iş yerine girdi

6 saat önce

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, otomobil iş yerine girdiANTALYA'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için Ali T.'nin manevra yaptığı otomobil, iş yerine girdi.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, otomobil iş yerine girdi

ANTALYA'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için Ali T.'nin manevra yaptığı otomobil, iş yerine girdi. Köpeğin öldüğü, iş yerinde maddi hasarın meydana geldiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ali T., 07 EC 463 plakalı otomobille hafif kavisli kavşağa girmek üzereyken önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için Ali T.'nin direksiyon kırdığı otomobil, yol kenarındaki iş yerine girdi. Ali T., yaşadığı şoku üzerinden attıktan sonra araçtan çıktı. Bu sırada, iş yerinin güvenliği de kaza yapan sürücünün yanına gitti. Otomobilin çarptığı köpek ise telef oldu.

İş yeri çalışanı Berkant Gözübüyük, 'Olaydan sonra kamera kayıtlarını incelediğimizde kazanın oluş şeklini gördük. Araç çok hızlı geliyor ve sanırım önüne köpek çıkıyor. Sürücü manevra yapıyor ama maalesef çarpıyor. Köpek 50-70 metre sürüklendikten sonra telef olmuş dedi.

İş yerinden çıktıktan kısa süre sonra kaza olduğu haberini aldığını söyleyen Bilal Coşkun ise, 'O sırada kardeşim güvenlik görevlisiydi. Sürücüye bakıyor ve bir şeyi olmadığını görüyor. Her gün gözümüzün önünde duran köpeğin kazada can vermesi bizi çok üzdü diye konuştu.

Gözübüyük ve Coşkun kaza yapan aracın plakasını hatıra kalması için iş yerine astıklarını söyledi.

Antalya köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, otomobil iş yerine girdi

Atatürk Bulvarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İkinci elde fiyat artışının nedeni; araç sahiplerinin yüksek fiyata aracını satmak istemesi
Köye inen kurt sürüsünün içindeki köpeği görenler şaşkına döndü Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız

Son Dakika Haberleri
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 22:23:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, otomobil iş yerine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]