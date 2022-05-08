ANTALYA KÖPEĞİ, KAMYONETİN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEYEN SÜRÜCÜ ARANIYOR - Son Dakika

ANTALYA'da bir sürücünün kamyonetin arkasına bağladığı köpeği zorla götürmeye çalışması tepki çekti. Polis ekipleri, plakası belirlenen kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezinde yaşandı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 AFP 863 plakalı kamyonetin arkasına bağlanan köpeğin, zorla götürülmeye çalışıldığı görüldü. Yorgun ve bitkin düştüğü gözlenen köpeğin bir süre sonra kamyonetin arkasında sürüklendiği dikkati çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük gördü. Polis ekipleri, sürücüyü yakalamak içim çalışma başlattı.