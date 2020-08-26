ANTALYA Köpek gezdiren kadına çarpan otomobil, 100 metre sürükledi - Son Dakika

ANTALYA Köpek gezdiren kadına çarpan otomobil, 100 metre sürükledi

Köpek gezdiren kadına çarpan otomobil, 100 metre sürüklediAntalya'da yanında oğlu Gürkan Bulut (31) ile köpeğini gezdirmek için evden çıkan Ayşe Bulut (58), ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilen Burak Ramazan Topal'ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Köpek gezdiren kadına çarpan otomobil, 100 metre sürükledi

Antalya'da yanında oğlu Gürkan Bulut (31) ile köpeğini gezdirmek için evden çıkan Ayşe Bulut (58), ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilen Burak Ramazan Topal'ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kaza sonrası kaçan Topal, olay yerinde düşürdüğü plaka sayesinde yakalandı. Sürücünün başka bir otomobil ile yarış halinde olduğu iddia edildi.

Kaza, dün gece 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Şafak mahallesi Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir caddesinde meydana geldi. Oğlu Gürkan Bulut ile köpeğini gezdiren Ayşe Bulut'a, yolun karşısına geçmek isterken Burak Ramazan Topal'ın kullandığı 07 AHJ 100 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza sonası kaçan sürücü Burak Ramazan Topal, olay yerinde düşen plakası sayesinde kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanırken, yapılan alkol testinde 1.20 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapılan Bulut'un cenazesi, eşi Ali İhsan, oğulları Gürkan ve Gökhan Bulut ile yakınları tarafından alındı.

Annesinin ölümünün ardından gözyaşı döken Gökhan Bulut, "Annem ve ağabeyinin köpek gezdirdikleri sırada, yolun karşısına geçmek isterken yarış halindeki iki otomobilden birisi çarpış. Annem çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre ileriye sürüklenmiş. Üstelik, sürücü alkollüymüş. Çarpıp kaçarken plakası düştüğü için yakalanmış. Otomobil terk edilmiş bir şekilde bulunmuş" diye konuştu.

ANTALYA Köpek gezdiren kadına çarpan otomobil, 100 metre sürükledi

Ayşe Bulut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 12:21

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Köpek gezdiren kadına çarpan otomobil, 100 metre sürükledi - Son Dakika

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