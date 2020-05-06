ANTALYA KÖPEKLER, KORONAVİRÜSLÜ HASTAYI TESPİT İÇİN EĞİTİLEBİLİR' - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA KÖPEKLER, KORONAVİRÜSLÜ HASTAYI TESPİT İÇİN EĞİTİLEBİLİR' - Son Dakika

ANTALYA KÖPEKLER, KORONAVİRÜSLÜ HASTAYI TESPİT İÇİN EĞİTİLEBİLİR'

6 saat önce

GSD Alman Çoban Köpeği Derneği Başkanı Boran Aydın, sosyalleşme, koruma ve itaat eğitimleri alan başta K9 Alman çoban köpekleri ile farklı ırktaki köpeklerin, koronavirüslü hastaların tespitinde kullanılmak üzere eğitilebileceğini söyledi.

GSD Alman Çoban Köpeği Derneği Başkanı Boran Aydın, sosyalleşme, koruma ve itaat eğitimleri alan başta K9 Alman çoban köpekleri ile farklı ırktaki köpeklerin, koronavirüslü hastaların tespitinde kullanılmak üzere eğitilebileceğini söyledi.

Antalya'da faaliyet gösteren GSD Alman Çoban Köpeği Derneği'nin başkanı Boran Aydın, İngiltere'deki Medical Detection Dogs adlı kuruluşun, koronavirüslü hasta tespiti için 6 köpek üzerinde başlattığı eğitim çalışmalarının dikkat çekici olduğunu belirtti. Aydın, "Hükümetimiz ve bakanlık bize yetki verirse, farklı amaçlar için eğitilen köpekleri Covid-19'un tespiti için de eğitebiliriz. Köpeklerin hisleri çok kuvvetlidir. Hastalığı veya başka rahatsızlıkları tespit edebilirler" dedi.

'SEVE SEVE EĞİTİRİZ'

K9 Alman Çoban Köpeği ve Labrador cinsi başta olmak üzere farklı ırklardan köpeklerin arama- kurtarma, bomba ile narkotik köpekleri olarak farklı amaçlar için eğitildiğini anlatan Aydın, "Köpekler his olarak çok güçlü canlılar. Özel eğitimi olmayan, evde beslenen köpekler de dikkatinizi çekmiştir. Sahibinin vücudunda bir hastalık veya bir değişim olduğunda, o bölgeyi koklar veya yalayarak dikkat çekmeye çalışır. Doğru eğitim verildiğinde Covid-19'dan enfekte olmuş bir insanı rahatlıkla tespit edebileceğini düşünüyorum. İngiltere'de yapılan çalışma da bu ruhla ortaya çıkmış. Medikal tespit köpekleri, yıllardır kullanılmakta. Bize de bakanlık 'çalışmaya başlayın' derse, seve seve köpeklerimizi koronavirüse karşı, tespit amaçlı eğitebiliriz" diye konuştu.

'KÖPEKLER BAŞARIYLA TEŞHİS EDECEKTİR'

Koronavirüs hastalarının tükürüğünde veya idrarında herhangi bir koku değişikliği oluyorsa köpeklerin bunu kolaylıkla teşhis edebileceğini söyleyen Veteriner Hekim Ilgaz Öztürk de "Köpekler uzun yıllardır narkotik, arama kurtarma ve bomba tespit etme görevlerinde kullanılıyor ve oldukça başarılılar. Koronavirüs taşıyıcısı bir kişinin gerek idrarında, gerek salgılarında koku değişikliği oluyorsa, köpekler bunu oldukça başarılı şekilde teşhis edecektir. İngiltere'de gerçekleştirilen çalışmayı ilk duyduğumda çok hoşuma gitti. Bu çalışma henüz başlangıç aşamasında, umarım Türkiye'de de böyle bir çalışma yapılır" dedi.

ANTALYA KÖPEKLER, KORONAVİRÜSLÜ HASTAYI TESPİT İÇİN EĞİTİLEBİLİR'

Antalya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 08:24 Kaynak: DHA


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