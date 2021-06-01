Üye Girişi
ANTALYA 'KÖPÜKLENME; DÜDEN ŞELALESİ'NİN YARDIM ÇIĞLIĞI' - Son Dakika

ANTALYA 'KÖPÜKLENME; DÜDEN ŞELALESİ'NİN YARDIM ÇIĞLIĞI'

01.06.2021 12:16
ANTALYA 'KÖPÜKLENME; DÜDEN ŞELALESİ'NİN YARDIM ÇIĞLIĞI', System.String[]

JEOLOJİ Mühendisleri Odası Başkanı Bayram Ali Çeltik, Düden Şelalesi'nin Akdeniz'le buluştuğu noktadaki köpüklenmenin, yer altı sularının, Antalya'nın geleceğinin ve Düden Şelalesi'nin yardım çığlığı olduğunu söyledi.

JEOLOJİ Mühendisleri Odası Başkanı Bayram Ali Çeltik, Düden Şelalesi'nin Akdeniz'le buluştuğu noktadaki köpüklenmenin, yer altı sularının, Antalya'nın geleceğinin ve Düden Şelalesi'nin yardım çığlığı olduğunu söyledi.

Kentte ocak ayında Düden Şelalesi'nde yaşanan çevre kirliliği devam ediyor. Antalya- Manavgat Yolu üzerinde bulunan Cırnık Köprüsü'nün altından akan şelalenin suyunun yosun ve mevsimsel polenlerle kaplanması nedeniyle kötü koku ve görüntü oluştu. Bölgede yer alan birçok serada bu suyun kullanıldığı öğrenildi. Düden Şelalesi'nin Akdeniz ile buluştuğu noktada ise denizde köpüklenme görüldü. Aylardır ara ara devam eden köpüklenme, dikkat çekiyor. Turistik teknelerin ve yatların köpükler arasında gezintiye devam ettiği ve şelaleye yakın falez noktalarında denize girildiği görüldü.

'BUZ DAĞININ GÖRÜLEN KISMI'

Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, Düden Şelalesi'ndeki görüntü kirliliği hakkında bilgi verdi. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün Antalya Havzası'na ilişkin hazırladığı rapora göre, 2100 yılına kadar sıcaklığın 5-6 derece artacağını aktaran Çeltik, yağış rejiminin yüzde 26 düşeceğini, 2050 yılına kadar nüfusun yüzde 450 artacağını ve su kaynaklarının hızla tükeneceğini belirterek, Düden Şelalesi'nin can pahasına korunması gerektiğini vurguladı.

Düden Şelalesi'nin gün geçtikçe kirlendiğine dikkati çeken Bayram Ali Çeltik, Hiçbir zaman bu dönemki kadar kirlilik olmadı. Bu köpüklenme Antalya yer altı sularının, Antalya'nın geleceğinin ve Düden Şelalesi'nin yardım çığlığıdır. Bu çığlık, bu köpüklenme aslında buz dağının görülen kısmı. Çünkü bu su üst havzadan doğal su yollarıyla karstik boşluklardan geliyor. Bir kısmı şelaleden çıkarken, bir kısmı denize boşalmaya devam ediyor. Bu güzergahta yapılan onlarca sondaj var. Sondajlardan çiftçiler bitkileri suluyor ve bu kirlenen su denize boşalmaya devam ediyor. Biz bu bitkilerden ve deniz ürünlerinden besleniyoruz. Dolayısıyla aslında kendi geleceğimizi tehdit ediyoruz. Lütfen bu çığlığı duyalım dedi.

'KONTROL ALTINA ALINMADAN TEMİZLENMEDEN BAHSEDİLEMEZ'

Düden Şelalesi'nin korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Bayram Ali Çeltik, Jeoloji yapısı itibariyle 1700- 2000 kilometrekare alandan beslenen bu kaynak için bütüncül bir çalışma ve buna uygun tesisler yapılmalıdır. Sürekli denetim altına alınmalıdır. Gerektiğinde radikal kararlar alınmalıdır. Biz biliyoruz ki bu kirlilik üst havzadan yani sanayi tesislerinden, evsel atıklardan ve tarımdan kaynaklı. Bugün üst platoda hala kanalizasyon bağlantısı olmayan onlarca konut ve yerleşim alanı var. Eğer tam bir denetim yapmak, bundan tamamen arınmak istiyorsak, düdenleri, tarımı, sanayi tesislerini ve alt yapı sistemlerini kontrol altına almadan tam olarak bir temizlenmeden bahsetmemiz mümkün değil diye konuştu.

'BALIK ÖLÜMLERİYLE GELİŞEN BESİN ZİNCİRİNİN BOZULMASINDAN KAYNAKLANABİLİR'

Geçen aylarda Düden Şelalesi'nde binlerce balık ölümünün yaşandığını hatırlatan Çeltik, Köpüklenme hala devam ediyor. Bunun birden çok sebebi olabilir. Fakat bizim üzerinde durduğumuz konu, balık ölümlerinden kaynaklı besin zincirinin kırılmasından kaynaklanabileceği. Tabii ki net sonuçlar için numuneler alınmalı ve uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir. Koruma kararı ve aynı zamanda yapılan denetimler ve cezalar başlangıç olarak önemli, fakat kesinlikle yeterli değil dedi.

'İÇİM KAN AĞLIYOR'

Antalya'da yaşayan Polonyalı Beata Modrzejewska (40), Düden Şelalesi'nin döküldüğü noktaya arkadaşlarını getirdiğini ve denizdeki köpüklenmeyi gördüğünü söyledi. Modrzejewska, Gördüğüm ve okuduğum kadarıyla köpüklenme maalesef devam ediyor. Doğasever olarak bu görüntüyü görünce içim kan ağlıyor. Bunu görünce insanların biraz daha bilinçli olması lazım. Bu köpüğü görünce insan inanılmaz üzülüyor dedi.

'BU TARZ GÖRÜNTÜLERDEN RAHATSIZ OLUYORUZ'

Polonyalı arkadaşı Hania Jannasz (35) ise Düden Şelalesi'ne gezmeye geldiği belirterek, Çok güzel bir ülke ama bu tarz görüntülerden rahatsız oluyoruz. Bunun hakkında bir şeyler yapılsın diye konuştu.

NE OLMUŞTU

Antalya'da ocak ayında Düden Şelalesi'nin döküldüğü yerin 100 metre aşağısındaki kaynak çıkış noktasında oluşan köpüğün neden olduğu kötü koku, bölgede yaşayanların tepkisine neden oldu, şelalenin aktığı noktalarda balık ölümleri yaşandı. Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürlüğü denetim ekibi, Düden Şelalesi'nin kaynak çıkış noktasında oluşan köpüğe neyin yol açtığını belirlemek için numune aldı. Yapılan denetimlerde toplam 10 işletmeye 2 milyon 598 bin 797 TL idari para cezası uygulanırken, bu 10 tesisin faaliyeti durduruldu. 18 Ocak 2021'de yapılan denetimlerde ise 10 tesis daha denetlendi. Bunlardan 3'ünde atık sularını toprağa veya yer altına vermeleri gibi olumsuzluklar tespit edildi. 3 tesis hakkında da idari işlem başlatıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA 'KÖPÜKLENME; DÜDEN ŞELALESİ'NİN YARDIM ÇIĞLIĞI' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı

Son Dakika Haberleri
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
12:08 Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı
11:56 Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
11:36 Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu
11:28 "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
10:51 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor
10:48 Yeni normalleşme süreci bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan yer ve kişiler
Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
12:17
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü         
11:57
Yargıtay, eşinin Facebook hesabına giren kadını suçlu buldu Yargıtay, eşinin Facebook hesabına giren kadını suçlu buldu         
11:48
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi         
11:18
Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil         
11:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin         
09:39
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 12:20:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA 'KÖPÜKLENME; DÜDEN ŞELALESİ'NİN YARDIM ÇIĞLIĞI' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement