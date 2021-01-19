Antalya Körfezi için fırtına uyarısı - Son Dakika

Antalya Körfezi için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kumluca ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında gece saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerinden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın saatteki hızının 50 ila 74 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtınanın yarın saat 15.00 civarında etkisini kaybedeceği öngörülüyor.