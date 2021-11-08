Antalya Körfezi için fırtına uyarısı - Son Dakika

Antalya Körfezi için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerinden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın saatteki hızının 62 ila 74 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtınanın 10 Kasım'da saat 23.50 civarında etkisini kaybedeceği öngörülüyor.