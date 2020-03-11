Antalya Körfezi'nde 30 kilogramlık "deniz yılan balığı" yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Körfezi'nde 30 kilogramlık 'deniz yılan balığı' yakalandı - Son Dakika

Antalya Körfezi'nde 30 kilogramlık "deniz yılan balığı" yakalandı

6 saat önce

Antalya Körfezi açıklarında, 30 kilogram ağırlığında "deniz yılan balığı" olarak bilinen conger conger yakalandı.

Antalya Körfezi'nde 30 kilogramlık

Antalya Körfezi açıklarında, 30 kilogram ağırlığında "deniz yılan balığı" olarak bilinen conger conger yakalandı.

Antalya Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan balıkçılar, ağlarına 3 metre uzunluğunda, 30 kilogram ağırlığında "deniz yılan balığı" takıldığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Limana getirilen balık, görenlerin ilgisini çekti.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın halk arasında "deniz yılan balığı" olarak ve "mığrı" olarak bilinen conger conger olduğunu söyledi.

Körfezde bu büyüklükteki bir yılan balığının yıllardır yakalanmadığına dikkati çeken Gökoğlu, "Sularımızda var ama bu kadar büyüklükte çok nadir yakalanıyor. Eti lezzetli ve ekonomik değeri bulunuyor. Akdeniz'in yerli bir balığı." dedi.

Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:48 Kaynak: AA
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