Üye Girişi
Antalya Körfezi'ndeki istilacı tür sayısı 67'ye yükseldi - Son Dakika

Antalya Körfezi'ndeki istilacı tür sayısı 67'ye yükseldi

09.01.2022 10:54
Antalya Körfezi'ndeki istilacı tür sayısı 67'ye yükseldi

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Türkiye kıyılarında 100'ün üzerinde istilacı türün, denizleri etkisi altına aldığını, bunlardan 67'sinin Antalya Körfezi'ne ulaştığını söyledi.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Türkiye kıyılarında 100'ün üzerinde istilacı türün, denizleri etkisi altına aldığını, bunlardan 67'sinin Antalya Körfezi'ne ulaştığını söyledi.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, küresel ısınma başta olmak üzere, Süveyş Kanalı'ndaki derinleşme ve genişletme çalışmaları ile Nil Nehri üzerine yapılan barajların su tutması sonucu Akdeniz'e ulaşan soğuk suyun önünün kesilmesi ve hızlı ısınma kaynaklı etkilerin birleşmesiyle Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'i istila eden balık türü sayısının, son altı ayda arttığını söyledi. Akdeniz'deki egzotik göçlerin hem Atlas Okyanusu'ndan hem Kızıldeniz'den geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Korun, türler arasında balon ve aslan balığı başta olmak üzere farklı karides türlerinin, istiridye, deniz kestanesinin yanı sıra, son olarak kırmızı lagos balığının listeye eklendiğini belirtti.

65'TEN 67'YE YÜKSELDİProf. Dr. Jale Korun, göçmen deniz canlılarının ekonomiye kazandırılmasıyla baskın tür olmaktan çıkacağını belirterek, şöyle konuştu: "Ülkemiz kıyılarında 100'ün üzerinde göçmen deniz canlısı yaşıyor. Akdeniz'de ise bu sayı geçen yılın ilk altı ayında 65 iken, son altı ayda 67'ye yükseldi. Son olarak kırmızı lagos balığı tespit edildi. Bunların bir kısmı karides türleri, balon balığı, aslan balığı, uzun dikenli deniz kestanesi ve mağara balığı olarak bilinen penperisler ile pasifik istiridyesi ve inci istiridyesi. Biz şimdi kendimize bunlardan nasıl faydalanabiliriz sorusunu soruyoruz ve buna yönelik pilot çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Antalya Körfezi'nde baskın tür haline gelen balon balığı için önerilerimizi sıralıyoruz. Uzakdoğu'da eğitimli kişiler bu balıkları titizlikle temizleyip etlerini servise hazırlıyor. Bu eğitimler neden burada verilmesin ve balon balıklarının tavuk etine benzeyen etleri sağlıklı bir şekilde tüketilmesin. Eğer bunlar olursa avlanmalarının önü açılır hem de baskınlıkları hafifletilir.'BALON BALIĞININ ZEHRİNDEN YARARLANILABİLİR'

Göçmen türler arasına son giren kırmızı lagos balığının etinin lezzetli ve değerli olduğunu anlatan Prof. Dr. Korun, "Bunların ekonomiye katkısı olacağını düşünüyorum. Bizim için önemli türler. Aynı zamanda balon balığının zehrinin de tıp başta olmak üzere başka sektörlerde değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Nasıl bir yılanın veya akrebin zehri farklı nedenlerle işlenerek insanlığın hizmetine sunuluyorsa, balon balığının zehri üzerinde de bu şekilde bir çalışma yapılabilir" diye konuştu.


Antalya Körfezi'ndeki istilacı tür sayısı 67'ye yükseldi
Antalya Körfezi'ndeki istilacı tür sayısı 67'ye yükseldi
Antalya Körfezi'ndeki istilacı tür sayısı 67'ye yükseldi
Antalya Körfezi'ndeki istilacı tür sayısı 67'ye yükseldi
Antalya Körfezi'ndeki istilacı tür sayısı 67'ye yükseldi
YORUMLAR
500

Akdeniz, Antalya, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya Körfezi'ndeki istilacı tür sayısı 67'ye yükseldi - Son Dakika


Arda Turan dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
10:36
Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
10:13
2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar 2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar         
09:44
Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kamerada Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kamerada         
09:08
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde skandal görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde skandal görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı         
08:58
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tartışma yarattı! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tartışma yarattı! Valilikten açıklama geldi         
08:45
Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi         
05:49
Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?         
22:15
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:01 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı
23:15 Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi
22:56 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma
22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
22:14 Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 11:04:12. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Körfezi'ndeki istilacı tür sayısı 67'ye yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement