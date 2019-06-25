Antalya Körfezi'ne demirleyen sondaj gemisi Yavuz ilgi odağı oldu
55 dakika önce
Antalya Körfezi'ne demirlen Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, sahilde denize giren ve yürüyüş yapan vatandaşların ilgi odağı oldu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:53
Körfezi'ne demirlen Türkiye
'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, sahilde denize giren ve yürüyüş yapan vatandaşların ilgi odağı oldu.
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