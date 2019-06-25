Son Dakika Haberleri: Antalya Körfezi'ne demirleyen sondaj gemisi Yavuz ilgi odağı oldu
Son Dakika Ekonomi Haber

Antalya Körfezi'ne demirleyen sondaj gemisi Yavuz ilgi odağı oldu

55 dakika önce

Antalya Körfezi'ne demirlen Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, sahilde denize giren ve yürüyüş yapan vatandaşların ilgi odağı oldu.

Antalya Körfezi'ne demirleyen sondaj gemisi Yavuz ilgi odağı oldu, System.String[]
Antalya Körfezi'ne demirlen Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, sahilde denize giren ve yürüyüş yapan vatandaşların ilgi odağı oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:53 
türkiye, antalya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Sosyal medyadan gördüğü haber üzerine İsveç'ten Türkiye'ye geldi Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den "yeni Anayasa" çıkışı Son dakika! ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 13:48:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Körfezi'ne demirleyen sondaj gemisi Yavuz ilgi odağı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]