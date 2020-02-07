Antalya korkuluğun üstünden atlamak isterken bacağına demir saplandı - Son Dakika
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Antalya korkuluğun üstünden atlamak isterken bacağına demir saplandı

6 saat önce

Korkuluğun üstünden atlamak isterken bacağına demir saplandıANTALYA'nın Alanya ilçesinde sitede güvenlik görevlisi Muhammet Kiyan (58), bahçe kapısının üzerinden atlamaya çalışırken düşünce demir korkuluk sol bacağına saplandı.

Korkuluğun üstünden atlamak isterken bacağına demir saplandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sitede güvenlik görevlisi Muhammet Kiyan (58), bahçe kapısının üzerinden atlamaya çalışırken düşünce demir korkuluk sol bacağına saplandı. Korkuluk ayağına saplanmış halde hastaneye götürülen Kiyan, ameliyata alındı.

Alanya'nın Tosmur Mahallesi İsa Özdemir Caddesi üzerinde bulunan bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet Kiyan (58), öğle saatlerinde kapalı bahçe kapısının üzerinden atlamak isterken dengesini kaybedip düştü. Bu sırada kapının 20 santimetrelik korkuluk demiri, Kiyan'ın sol bacağına saplandı. Olayı fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen itfaiye ekibi, korkuluk demirini Kiyan'ın bacağından çıkaramayınca, demir parmaklığı kesti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kiyan, bacağına saplanan demirle birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı.

Antalya korkuluğun üstünden atlamak isterken bacağına demir saplandı

İtfaiye, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:19 Kaynak: DHA
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