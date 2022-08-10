Antalya Korkuteli'de hortum ve yağış

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde karada oluşan hortum korkuttu. Cep telefonuna yansıyan hortumun ardından, şiddetli yağış başladı.

Meteorolojinin aşırı yağış nedeniyle sarı kodla uyardığı kentler arasında yer alan Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Varsaklar Yaylası'nda karada oluşan hortum metrelerce yüksekliğe ulaştı ve vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortumun ardından bölgede şiddetli bir sağanak yağış oldu. Bölgesel gerçekleşen yağışta otomobillerin ilerlemekte zorlandığı görüldü. İlk bilgilere göre yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.