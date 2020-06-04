ANTALYA Korona hastası Kendimi çok yalnız hissetmiştim meğer bütün ailem buradaymış - Son Dakika

ANTALYA Korona hastası Kendimi çok yalnız hissetmiştim meğer bütün ailem buradaymış

Korona hastası: Kendimi çok yalnız hissetmiştim meğer bütün ailem buradaymışTÜRKİYE'de, ilk koronavirüs vakası tespit edildikten sonra pandemi hastanesi ilan edilen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kapılarını DHA'ya açtı.

Korona hastası: Kendimi çok yalnız hissetmiştim meğer bütün ailem buradaymış

TÜRKİYE'de, ilk koronavirüs vakası tespit edildikten sonra pandemi hastanesi ilan edilen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kapılarını DHA'ya açtı. İmmün plazma tedavisiyle 16 günlük yoğun bakım sürecinden çıkmayı başaran Ümmühani Türeli (56), koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu gün her şeyin bittiğini düşündüğünü ve kendini çok yalnız hissettiğini söyleyip, "Meğer bütün ailem buradaymış. Tüm sağlık çalışanları ailem oldu" dedi.

Kentte yalnız yaşayan Ümmühani Türeli, 16 gün önce nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini çok ümitsiz hissettiğini söyledi. Yoğun bakım servisine alındığında nefes almakta çok zorlandığını anlatan Türeli, "Yoğun bakıma alındığımda 'Tamam artık her şey bitti' dedim" diye konuştu.

İmmün plaza tedavisi sonucu 16 günlük yoğun bakım sürecinden çıkmayı başaran Türeli, "Yoğun bakımdayken 'Arkamda kimsem yok' diye düşündüm, üzüldüm ama bütün ailem buradaymış meğer. Bilememişim. Tüm sağlık çalışanlarını çok seviyorum, ailem oldular. Cenab-ı Allah, hepsini her şeyden korusun. Hepsine çok teşekkür ederim, bana çok iyi baktılar. Allah bin kere razı olsun, Allah yollarını açık etsin. Selamete çıkarsın" dedi.

'SIKINTILI VE ZORLU BİR SÜREÇTİ'

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Özlem Çakın, Ümmühani Türeli'nin ağır solunum yetmezliği ve yüksek ateşle yoğun bakıma alındığını belirterek, "Biz hastamızı yakın takibe aldık ve oksijenasyonu düzeltmek için girişimlerde bulunduk. Sıkıntılı bir süreçti" dedi.

Hastaya Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu protokolü uyguladıklarını, izlenen basamak tedavisi sonucu immün plazma tedavisi yaptıklarını anlatan Dr. Çakın, "İmmün plazma tedavisi sonrasında hastadan beklediğimiz yönde, güzel gelişmeler aldık. Hastamızı 16 gün sonra servise çıkarıyoruz. Bizim yoğun bakım servisimizde pozitif olan iki hastamız var. İkisini de bugün servise çıkarıyoruz" diye konuştu.

'HEP BERABER BAŞARDIK'

Yoğun bakımın bir ekip işi olduğunu belirten Dr. Çakın, Dr. Orbay Harmandar, asistan Dr. Yasir Çevik, 17 hemşire, 7 klinik bakım elemanı, 2 temizlik görevlisi, 1 güvenlik elemanının yanı sıra, dahiliye, enfeksiyon hastalıkları, anestezi ve reanimasyon uzmanlarıyla birlikte çalıştıklarını anlattı. Dr. Çakın, "Bu bir ekip işi. Bu hepimizin başarısı" dedi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın çok iyi organize olduğuna dikkat çeken Dr. Çakın, şunları söyledi:

"Başhekimliğimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Her hafta düzenli toplantılarla, her şeyi yeniden düzenledik. Baştan beri işin içinde olan enfeksiyon hastalıkları, anestezi, yoğun bakım, dahiliye uzmanları, elimiz ayağımız dediğimiz hemşirelerimiz, hastabakıcılarımız, tüm çalışan personel ve bence bize çok yardımcı olan hastalarımızla hep beraber başardık. Bu, hepimizin mutluluğu."

'İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ UYGULADIĞIMIZ İKİNCİ HASTAMIZ'

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Kızılateş ise Ümmühani Türeli'yi acil serviste ilk kendisinin değerlendirdiğini belirterek, "Ciddi bir solunum sıkıntısıyla gelmişti. 24 saat serviste tuttuk ama sıkıntısı artınca yoğun bakıma aldık? dedi. Dr. Kızılateş, Sağlık Bakanlığının hazırladığı rehberdeki tedaviyi uyguladıklarını anlattı. Dr. Kızılateş, "Önce medikal tedaviyle başladık. Solunum sıkıntısının artması nedeniyle immün plazma tedavisini planladık. Bu tedaviden sonra hastada ciddi iyileşme gördük. Makineye tam bağlanmadan hastamız iyileşti" diye konuştu.

Dr. Kızılateş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2 koronavirüs hastasına immün plazma tedavisi uyguladıklarını sözlerine ekledi.

ANTALYA Korona hastası Kendimi çok yalnız hissetmiştim meğer bütün ailem buradaymış

Koronavirüs, Antalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 09:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Korona hastası Kendimi çok yalnız hissetmiştim meğer bütün ailem buradaymış - Son Dakika

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