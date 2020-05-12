ANTALYA-Korona sonrası otellerde anahtarsız tatil - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA-Korona sonrası otellerde anahtarsız tatil - Son Dakika

ANTALYA-Korona sonrası otellerde anahtarsız tatil

6 saat önce

Korona sonrası otellerde anahtarsız tatilHAZİRAN ayından itibaren müşteri kabul etmeye hazırlanan Antalya'daki 5 yıldızlı oteller, koronavirüs önlemlerini hayata geçiriyor.

Korona sonrası otellerde anahtarsız tatil

HAZİRAN ayından itibaren müşteri kabul etmeye hazırlanan Antalya'daki 5 yıldızlı oteller, koronavirüs önlemlerini hayata geçiriyor. Otel odalarında artık anahtar kullanılmayacak. Bütün elektronik işlemler müşterinin cep telefonuna yüklenen QR kodla yapılacak. Sahil ve havuzlardaki şezlonglar ile restoranda da sosyal mesafeye uygun düzenlemeler yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs pandemisindeki normalleşme süreci kapsamında, otellerin haziran ayından itibaren açılacağını duyurdu. Turizm sektörü, koronavirüs tedbirlerine uygun tatil modeline ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Sınırların açılması ve uçuşların yeniden başlamasıyla hem yerli hem yabancı turiste uygulanacak koronavirüs önlemli tatil uygulamalarıyla ilgili Antalya'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Belek'teki 5 yıldızlı oteller tüm hazırlıklarını tamamladı.

DEZENFEKTAN TÜNELİ VE TERMAL KAMERA

Otelde hazırlanan senaryoya göre, bir müşterinin havalimanından otele gelişi ve tatil süreciyle ilgili uygulamalı test yapıldı. Havalimanına iniş yapan turist, dezenfektan işlemi yapılan araçlarla otele getiriliyor. Otel girişinde turistlerin ateşi ölçülüyor. Müşteri araçtan indikten sonra, araç ve bavulları yeniden dezenfekte ediliyor. Otelin ana giriş kapısında ise termal kamera ile ateşleri ölçülüyor ve ayrıca dezenfektan tüneline giriyor.

QR KODLA TEMASSIZ İŞLEM

Resepsiyonda ise görevli ile turist arasında cam koruma kalkanı bulunuyor. Kırmızı renkli sosyal mesafe çizgisini geçmeyecek turist, resepsiyon görevlisiyle hiçbir temasta bulunmadan, cep telefonuna yüklenen QR kod ile otele giriş işlemlerini bilgisayar ekranındaki QR kodla eşleştirerek yapabiliyor. Ardından odasına çıkacak turistin kullandığı asansör girişlerinde de yine dezenfektan bulunuyor. Asansör içleri ise sosyal mesafeye göre en fazla dört kişi kullanılacak şekilde, ayak izleri işaretleriyle hazırlandı.

'ODALARDA ARTIK ANAHTAR YOK'

Odasına çıkan turist, kapıya hiç dokunmadan yine cep telefonundaki QR kodu okutunca kapı otomatik açılıyor. Oda içinde ise tüm elektronik düğmeleri ve klima QR kodla dokunmadan yönetiliyor. Odaya servis ve temizlik hizmeti istediğinde de cep telefonundaki butonlarla talebini elektronik ortamdan iletebiliyor. TV kumandaları tek kullanımlık paketler içinde. Yatak ve yastıklarda sıvı geçirmez tek kullanımlık alezler bulunuyor. Banyo ve odadaki diğer birçok eşya da yine tek kullanımlık paketler halinde sunuluyor.

'AÇIK BÜFE KONTROLLÜ DEVAM EDECEK'

Otellerde en çok tartışma konusu olan açık büfe restoranda ise açık büfe uygulaması devam edecek. Ancak müşteri eskiden olduğu gibi kaşık, kepçe veya maşa kullanarak yemeğini kendisi alamayacak. Restoran alanı da yine sosyal mesafe kurallarına uygun kırmızı uyarı çizgileriyle düzenlendi. Müşteri kırmızı çizgiyi geçmemek şartıyla, camekan koruması ardındaki otel görevlilerinden porsiyon halindeki yemeklerden istediğini söyleyecek. Eskiden 8 kişinin oturabildiği masa düzeni de 4 kişiye düşürüldü. Sahil ve havuz başındaki şezlonglar sosyal mesafe kurallarına uygun, aralarında en az 1'er metre olacak şekilde düzenleniyor.

'EN ÇOK TURİZM ETKİLENDİ'

ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın da G-20 Zirvesi'nde konakladığı Calista Luxury Hotel'in Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörün turizm olduğunu söyledi. Kızıldağ, alınacak önlemlerle ilgili hem ulusal hem de uluslararası tüm uygulamaları yakından takip ettiklerini ve ev ödevi gibi hazırlıklarını sürdürdüklerini anlattı. Kızıldağ, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın süreci çok iyi yönettiğini de belirterek, teşekkür etti.

'MAKSİMUM GÜVENLİK, MİNİMUM RİSK'

Kızıldağ, yeni dönem için gelecek misafir, personel ve iştirak sağlanan firmaların görevlilerinin otele girdiği andan çıkışına kadarki tüm süreçte herkesin sağlığını maksimum düzeyde korumak, riskleri de minimum düzeye indirecek bir senaryo hazırladıklarını kaydetti. Misafir kapıdan girdiğinde ateş ölçümü, dezenfektan işlemleri, termal kamera ve dezenfektan tüneli uygulamalarından geçeceğini belirten Kızıldağ, 'Eğer sakıncalı bir durum olursa, ilk önlem odası, karantina odasına alınarak burada tıbbi personel müdahale edecek. Gerekiyorsa hastaneye sevki yapılacak" dedi.

'ANAHTARI ORTADAN KALDIRDIK'

Bütün sosyal mesafe ve dezenfektan kurallarına uygun içeri alınan misafirin 'check-in' işlemlerini resepsiyonda temassız QR kod ile yapabileceğini belirten Kızıldağ, 'Anahtarı ortadan kaldırdık ve tamamen dijital ortamda akıllı cep telefonlarına QR kodu yüklenerek oda kapılarını açıp, aydınlatma, klima sistemleri gibi bütün sistemleri kullanabilecekler. Bütün restoranlar, barlar, genel alanlarda sosyal mesafeyle ilgili bütün uyarılar yer alıyor. Kendilerine aydınlatıcı broşürler hazırladık. Televizyonlarındaki info kanalları ve otel içindeki diğer dijital platformlarda bunları yayınlıyoruz" diye konuştu.

AÇIK BÜFEDE SİSTEM DEĞİŞTİ

Hem misafirler, hem personel eğitimleri olduğunu da anlatan Kızıldağ, 'Plajlar, havuz ve iskelede sosyal mesafe kurallarına uygun alanlar hazırladık. Pavilyonlarımız zaten sosyal mesafeye çok uygun. Evet sezon açılıyor, hadi kapılarımızı açıyoruz dediğimizde yüzde 100'e yakın bir şekilde hazır olacağız. Açık büfe açık olacak, ama biz orada minimalist sistemde eskiden olduğu gibi kaşıkla, kepçeyle, maşayla girilen sistemler değil, porsiyonlar hazır olacak. Misafire yemeğini, personelimiz servis edecek. Burada da yine sosyal mesafe kurallarına uygun alanlar oluşturuldu" dedi.

YÜZDE 50 KAPASİTEDE MÜŞTERİ ALINACAK

Türkiye'nin yeşil yıldızlı ilk oteli olduklarını da belirten Kızıldağ, sebze ve çamaşırların yıkanmasında önceden de ozon kullanıldığını, bütün hijyen kurallarının en üst düzeyde olduğunu kaydetti. Yeni dönemde daha da titiz olunacağını kaydeden Kızıldağ, "Zaten otel kapasitesi yüzde 50 oranında kullanılacak ve daha fazla olmayacak. Biz örneğin 1200 yatak kapasitemiz var, 600 yatak planlıyoruz. Otel dışındaki villalarımızda da aynı uygulamalar olacak. Ancak villalarımızda daha özel lüks hazırlıklar da yapılıyor. Bu sezon bunu tercih eden misafirlerin daha yoğun olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

YENİ DÖNEM KRİTERLERİ

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı yeni döneme ilişkin kriterlerden bazıları ise şöyle:

-Sosyal mesafede 1,5 metre kuralı var.

-Personelin pandemi eğitimi alması gerekiyor.

-Otellerde koronasız alanlar sertifikalandırılacak.

-Sertifikalar her ay tesislere asılacak.

-Her gelen yolcu test edilecek.

-Açık büfelerdeki sunum sistemi değişecek. Korumalı sistem olacak.

-Karekod olacak.

ANTALYA-Korona sonrası otellerde anahtarsız tatil

Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 09:09 Kaynak: DHA


Son Dakika

Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı         
15:06
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu         
14:59
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu         
14:59
Kerkenez kuşu ile karga arasında inanılmaz üstünlük mücadelesi! Kerkenez kuşu ile karga arasında inanılmaz üstünlük mücadelesi!         
14:53
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı         
14:47
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu         
14:42
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı         
14:35
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu         
14:30
Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi         
14:18
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü         
14:17
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi         
14:11
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak         
14:09
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi         
14:05
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti         
13:57
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi         
13:46
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu         
13:40
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı         
13:40
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek         
13:33
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü         
13:26
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi         
13:18
Acı içerisinde uyanan 6 yaşındaki kızın gözünden bezelye tanesi büyüklüğünde böcek çıktı Acı içerisinde uyanan 6 yaşındaki kızın gözünden bezelye tanesi büyüklüğünde böcek çıktı         
13:18
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler         
12:33
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak         
12:30
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu         
12:23
Ününü tüm dünyaya duyuran Türkiye'nin en zengin köyü: Bozburun Ününü tüm dünyaya duyuran Türkiye'nin en zengin köyü: Bozburun         
12:20
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı         
12:16
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor         
12:10
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor 4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor         
12:01
MHP'li Alanya Belediyesi'nin Sovyet marşı çalmasına Ukrayna Büyükelçisi tepki gösterdi MHP'li Alanya Belediyesi'nin Sovyet marşı çalmasına Ukrayna Büyükelçisi tepki gösterdi         
11:57
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 15:32:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA-Korona sonrası otellerde anahtarsız tatil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]