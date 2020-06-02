ANTALYA Korona süreci, bahçeli ve villa tipi evlere ilgiyi artırdı - Son Dakika

ANTALYA Korona süreci, bahçeli ve villa tipi evlere ilgiyi artırdı

Korona süreci, bahçeli ve villa tipi evlere ilgiyi artırdıANTALYA'da, Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkan Yardımcısı Ali Özsoy, koronavirüs salgını nedeniyle otellerde kalmak istemeyen tatilcilerin bahçeli ve villa tipi evlere rağbet gösterdiğini kaydetti.

Korona süreci, bahçeli ve villa tipi evlere ilgiyi artırdı

ANTALYA'da, Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkan Yardımcısı Ali Özsoy, koronavirüs salgını nedeniyle otellerde kalmak istemeyen tatilcilerin bahçeli ve villa tipi evlere rağbet gösterdiğini kaydetti.

Dünyayı etkisi altına alan ve herkesin yaşam şeklini değiştiren koronavirüs salgını turizmin de biçim değiştirmesine neden oldu. Oteller sertifikasyon sistemindeki kriterleri yerine getirerek kapılarını açarken, birçok yerli ve yabancı turistin ise daha çok villa tipi ve bahçeli evleri tercih etmesi bekleniyor.

Şimdiden çoğu seyahat acentesinin yabancı turiste ev satışı ve kiralama yapan emlak firmalarına başvurduğu öğrenilirken, taleplerin otellerden çok müstakil evlere olduğu belirtildi. Müşterilerinin, daha az insanla temas halinde olarak kendi ailesiyle izole şekilde tatil yapmak istediklerini belirten emlakçılar, özellikle yabancı turistlerin tur operatörlerinden bu yönde taleplerde bulunduğunu söyledi. Oda içinde jakuziden spor salonlarına, açık ve kapalı yüzme havuzlarından toplantı masalarına kadar çoğu imkanın sağlandığı villaların, bu yeni gelişen süreçte turistlerin yeni gözdesi olacağı düşünülüyor.

'MÜSTAKİL KONUTLAR TERCİH EDİLİYOR'

ALEMDER Başkan Yardımcısı Ali Özsoy, geçen seneye oranla şu an için talebin az olduğunu, ancak turizm sektörünün açılmasıyla beraber talebin artmasını beklediklerini söyledi. Özsoy, "Koronavirüs sebebiyle kiralık konutlarda daha çok bahçeli ve müstakil konutlar tercih ediliyor. Ama rezervasyon olarak önceki yılların gerisindeyiz. Turizmin harekete geçmesiyle beraber kiralık konutların da hareketleneceğini düşünüyoruz. Daha çok tercih şu anda yeşillikler içinde olan bahçeli müstakil konutlar. Şu an için az da olsa soruluyor ama henüz yeteri kadar rezervasyon alamıyoruz. Geçen seneye oranla yok denecek kadar az" dedi.

'ACENTELER DE TURİSTLER DE BİZDEN MÜSTAKİL EV İSTİYOR'

Emlak Profesyonelleri Derneği (TTPP- The Turkish Property Professionals) Kurucu Başkanı, Alanya Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yakup Uslu, bu sene koronavirüs nedeniyle çok ilginç bir tecrübe yaşadıklarını ifade etti. Uslu, "Gerçekten her şey durdu. Turizmde şu an kimse ne olacağını bilmiyor, önümüzü kestiremiyoruz ama anladığımız kadarıyla Türkiye'de temmuz ayından itibaren Avrupalıların gelme ihtimali yüksek gözüküyor. Tabii ki insanlar koronavirüs nedeniyle otellerde tatil yapma konusunda tereddüt ediyor. Hatta uçmakta bile tereddütleri var. Dolayısıyla bizim gibi emlak firmalarından seyahat acenteleri daire ve villa talep ediyor. Çünkü insanlar çok büyük otellerde kalmaktansa özel yaşamların olduğu, sürekli insanların girip çıkmadığı, her şeylerini kendilerinin paylaştığı mekanlar tercih ediyor. İnternetten de görüyoruz, bizden de sık sık daire talepleri oluyor. Acenteler de bahçeli villa talep ediyor. Aslında daire talebi var, ülkemiz için gerçekten çok güzel bir turizm hareketi olabilir. Baktığımızda dünyanın birçok yerinde daire ve villa kiralamalar o ülkelere çok büyük ekonomik katkı yapmıştır" diye konuştu.

'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MODEL'

Bazı Avrupa ülkeleriyle iş yaptıklarını ve Avrupalıların kiralık evi daha çok tercih ettiğini aktaran Uslu, şöyle konuştu:

"Biz İspanya'da da aynı şekilde satış yapmaktayız. Orada gördüğümüz kadarıyla özellikle Toreva bölgesinde otel yok. Ben gittiğimde çok şaşırmıştım. Orada en çok kiralık daire tercih ediliyor. Avrupalılar şunu yapıyor; arabasını kiralıyor, ucuz uçak biletini buluyor ve iki çift bir daire kiralıyor, alışverişini de yapıyor ve yaşamına devam ediyor. Yani bizim için de çok önemli bir model bu. Son zamanlarda daire kiralamak çok gelişti. Ben eminim ki insanlar çok büyük otellerde kalmaktansa bu tür daireler kiralayarak turizmi canlandırabilir. Bunun ekonomimize çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Bu insanlar gelince araba kiralıyor. Uçak şirketleri para kazanıyor. Çevredeki restoranlar kazanıyor. Daire sahipleri de evlerinden yatırım olarak kazanıyor."

İSKANDİNAVLAR AĞIRLIKTA

İskandinavlardan kiralık müstakil ev talebinin çok geldiğini belirten Uslu, Rusların durumunun belli olmadığını ama onların da çok sık kendilerine sorular sorduğunu söyledi. Uslu, "Son zamanlarda İskandinavlar Alanya'mızın çok iyi müdavimleri, onlardan talepler var. Ruslardan var ama Rusya'nın ne olacağını tam bilmiyorum. Onlar da bilmediği için sürekli soruyorlar. Özellikle acentelerin çok talepleri geliyor bize" dedi.

ANTALYA Korona süreci, bahçeli ve villa tipi evlere ilgiyi artırdı

Koronavirüs, Ali Özsoy, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 09:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Korona süreci, bahçeli ve villa tipi evlere ilgiyi artırdı - Son Dakika

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