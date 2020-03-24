ANTALYA Koronavirüs, Alanya'daki vatandaşlara engel olamadı - Son Dakika

Koronavirüs, Alanya'daki vatandaşlara engel olamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar, tüm dünyayı etkileyen ve birçok ülkede sokağa çıkma yasağına kadar götüren koronavirüs salgınına rağmen sahilde güneşlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından, ülkedeki önlemler sıklaştırıldı. 65 yaş üzeri ve kronik hastaların sokağa çıkması kısıtlanırken, birçok iş yeri, alışveriş merkezi, restoranlar ve kafeler geçici süreli kapatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 'Evde kalın' uyarılarının ardından ülkenin büyük bölümü eve kapandı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAKLARDA

Her gün yapılan uyarılara rağmen 65 üstü yaşlılar ve işi olmadığı halde dışarıda olan insanlar 'evde kalın' çağrısına uymak yerine dışarıda gezmeye, kapatılan parkların bir köşesine oturmaya, sahillerde güneşlenmeye devam ediyor. Alanya'nın Mahmutlar Sahilinde de birçok vatandaş, tatil günlerinde olduğu gibi sahillerde dolaşmaya, piknik yapmaya ve güneşlenmeye devam etti. Birçoğu kendilerine gösterilen tepkiye aldırış etmezken, 65 yaş üstü vatandaşlar da evde çok sıkıldıkları için dışarıda gezdiklerini söyledi.