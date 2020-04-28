ANTALYA Koronavirüs hayallerine engel olmadı - Son Dakika

Koronavirüs hayallerine engel olmadı

ANTALYA'da, omurilikte gelişim bozukluğu hastalığıyla dünyaya gelen Simge Elif Poyraz (24), yürüyebilmek için başladığı halterde kazandığı başarılarıyla hayata tutundu. Milli takım formasıyla şampiyonluklar kazanmayı hedefleyen Poyraz, koronavirüs nedeniyle ertelediği hayallerine ulaşmak için evinde antrenman yapıyor.

Antalya'da oturan Simge Elif Poyraz, her bin doğumdan birinde görülen, 'Spina bifida' hastalığıyla dünyaya geldi. Poyraz ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Simge Elif, anne karnında omuriliği gelişmediği için 12 yaşında sol ayağında kısmi felç oluştu. Yürüme zorluğu yaşayan Simge Elif, uzun süre tek koltuk değneğiyle yürüdü. Engelli olması nedeniyle lise eğitimini tamamlayamayan Simge Elif, hastalığını yenmek için mücadele başlattı. 4 yıl önce ameliyat olan Simge Elif, rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmaya başladı.

MİLLİ FORMAYLA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU HEDEFİ

Fizik tedavi gördüğü sağlık merkezinde tanıştığı arkadaşının yönlendirmesiyle spora başlayan Simge Elif'in hayatı, halterdeki başarısıyla bir anda değişti. Zayıf sol ayak kaslarını geliştirmek için 3 yıldır halter antrenmanı yapan Simge Elif, ilk ayında Konya'da katıldığı Türkiye şampiyonasında ikincilik kazandı. Kısa sürede ilk madalyasını kazanmanın sevincini yaşayan Simge Elif, gücünü herkese kanıtlamak için milli takıma seçilmeyi, Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyor. Bu yıl katılacağı şampiyonaların koronavirüs nedeniyle ertelenmesi Simge Elif'in hayallerine engel olmadı.

Evini antrenman salonuna dönüştüren Simge Elif, her gün saatlerce idman yapıyor. Koronavirüse yönelik tedbir amacıyla dışarı çıkmayan Simge Elif, günün büyük bölümünde spor yaparak, performansını korumayı hedefliyor. Antrenmanlarını evine taşıyan Simge Elif, güç ve kuvvet depoluyor. Milli sporcu olmayı ve ay yıldızlı formayla başarılar kazanmayı hedeflediğini anlatan Simge Elif Poyraz, "Koronavirüs hayallerime engel olmadı. Hayallerime ulaşmak için evde çalışıyorum. Hedefe Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Evde kal Türkiye" dedi.