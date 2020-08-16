ANTALYA Koronavirüs, kongre turizmini de etkiledi - Son Dakika

Koronavirüs, kongre turizmini de etkiledi

KONGRE turizminde 230 bin koltuk kapasitesine sahip olmasıyla ön plana çıkan Antalya'da, 2020 yılı için planlanan 248 kongrenin bir kısmı koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Kentte, bu yıl 142 kongre yapılması beklenirken, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, "Bu kadar zararla umarız atlatırız. Gidişatımız iyi yönde" dedi.

Turizm kenti Antalya'nın turistik tesisleri deniz, kum ve güneşin yanı sıra, düzenlenen kongrelerle de adından söz ettiriyor. Kentte özellikle sağlık kongreleri büyük paya sahip olurken, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılması planlanan birçok kongre iptal edildi. 230 bin koltuk kapasiteli Antalya'da geçen yıl 115 kongre düzenlenmişti. 2018 yılına göre yüzde 150'lik artış sağlanırken, 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle iptallerin gelmesiyle birlikte gerileme yaşandı. 2020 yılbaşında 248 kongrenin gerçekleştirilmesi planlanırken, iptallerin ardından yıl sonuna kadar 142 kongrenin yapılması bekleniyor.

Hem kongre turizmi hem de kentin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunan Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, kongre turizminin büyük yara aldığını söyledi. 2019 yılında 115 kongrenin Antalya'da düzenlendiğini, içlerinde uluslararası ve ulusal kongrelerin olduğunu da vurgulayan Ege, '2018 yılına göre kıyaslandığında neredeyse yüzde 150'lik artış olmuştu. Çok sevinmiştik. Kongre turizmi burada hiç küçümsenmeyecek bir potansiyele sahip dedi.

BIÇAK GİBİ KESİLDİ

2020 ocak ve mart ayları arasında 25 kongre yapıldığını, pandemi ilan edilmesi ve Türkiye'de ilk vakanın görülmesiyle birlikte daralma yaşadıklarını ifade eden Ege, "Bir anda tüm işler bıçak gibi kesildi. Çünkü tesisler kapandı. Ocak ayında bu yıl 248 kongrenin gerçekleşeceğini duyurmuştuk. Bunların hepsi alınmıştı. Sonrasında pandemiyle birlikte 106 kongre iptal oldu. 142 kongre ise planlanıyor. İptal edilmeyecek. Bazıları 'zoom' (görüntülü görüşme uygulaması) üzerinden gerçekleştirilecek. Katılımcılar toplantıları fiziki ya da dijital olarak talep edebilir. Ama buraya bizzat geleceklerini biliyorum dedi.

TATİL İÇİN GELENDEN 3 KATI PARA HARCIYORLAR

Kongreye gelenlerin tamamına yakınının kongre dışındaki serbest zamanda kenti tanımak adına faaliyetlere katıldığını da kaydeden ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, katılımcıların kongreye gittikleri kentte mutlaka bir anı edinmek istediğini ifade etti. Bu anlamda çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini ve Antalya'nın tanıtımı adına farklı ortamlarda, ören yerlerinde konserler düzenlediklerini ifade eden Ege, katılımcıların konakları otel dışına çıkarak para harcadığını, yemek yediğini, gezip, alışveriş yaptığını söyledi. Kongre için gelenlerin, tatil için gelen turistlerden 3 katı fazla para harcadığını da anlatan Ege, "Geçen yıla göre yüzde 60'lık düşüş var. Çok kötü değil, buna da şükür. Eylülden aralık ayına kadar kongreler fiili olarak yapılacak. Plaja, güneşe, eğlenceye gelen turistten 3 katı para harcadıklarını biliyoruz. Bu insanlar farklılıkları tatmak istiyor. Bu kadar zararla umarız atlatırız. Gidişatımız iyi yönde diye konuştu.

Ege, toplantıların, kongrelerin dijitale dönmesi yönünde bir çekinceleri olmadığını, insanların sosyalleşme ihtiyacı nedeniyle kongre toplantılarının da mutlaka sosyalleşmeyle birlikte bir araya gelinme ihtiyacını karşılayacağını sözlerine ekledi.