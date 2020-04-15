ANTALYA Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar boş kaldı - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar boş kaldı

ANTALYA'da, 5 yıldızlı otellerin yanındaki çardak ve obalarda denize sıfır tatil yapan vatandaşlar bu yıl koronavirüs nedeniyle evden çıkamayınca, çardaklar boş kaldı. 600'e yakın ailenin aynı anda tatil yaptığı alanda, şimdi yalnızca market işletmecisi Şener Bakaç bekliyor.

Antalya'da, çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde denize sıfır oba ve çardaklar yıllardır her bahar ve yaz aylarında kurulup yüzlerce aileyi misafir ediyordu. Aksu ve Serik ilçelerinden gelen 600'e yakın aile, sahil bandında ormanla iç içe lüks otellerin yanı başında tatili ücretsiz yapıyor, derme çatma çardaklarda teknoloji ve gürültüden uzak bir yaşam sürerek adeta sessizliğin tadını çıkarıyordu.

BU YIL KİMSE GELMEDİ

Bazı çardaklarda uydu anteni, televizyon, güneş panellerinden elektrik üretimi gibi imkanlar da bulunuyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların uyarılarda bulunduğu vatandaşlar evlerinden çıkmayınca çardaklar atıl kaldı. Bazı çardakların bakımsızlıktan yıkılmak üzere olduğu görülürken, bazıları ise sağlamlığıyla dikkat çekti. Çardaklara giden yolun bakımsızlık nedeniyle otlarla kaplandığı görüldü. Ayrıca çardakların çevresi kimse olmayınca denizden gelen çöp ve atıklar nedeniyle adeta çöplüğe döndü.

SİFTAHSIZ GÜNLERE

Geçen yıl cıvıl cıvıl olan sahil, bu yıl kimse gelmeyince alandaki tek marketin işletmecisi Şener Bakaç'a kaldı. Bu yıl da oba kentin kalabalık olacağını düşünerek marketini dolduran, ancak kimse gelmeyince rafları tozlanan işletmeci Bakaç da evine gitmeyip burada marketin yanına yaptığı 5 metrekarelik odada vakit geçirmeye başladı.

Geçen yıl günde 10 bin liralık cirolar yaptığını ancak bugünlerde işlerin sıfıra düştüğünü kaydeden Şener Bakaç, 'Siftah yapamıyorum. Kimse yok. Buralar hep terk edildi, kimse gelmedi bu yıl. Koronavirüs sebebiyle insanlar evden çıkamayınca buralar da bana kaldı. Marketimi açtım ama para kazanamıyorum. Geçen yıl burada adım atacak yer olmazdı ama şimdi tek kaldım" dedi.