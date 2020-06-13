ANTALYA KORONAVİRÜS, YENİ BİR İŞ KAPISI OLDU - Son Dakika

KORONAVİRÜS kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından yeni normal hayatta işletmelerin eksikliğini tespit etmek için 'koronavirüs denetimcisi' şirketi kuruldu. Şirket, virüs ve bakterilere karşı tesisi denetleyip eksiklikleri raporla sunuyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle birlikte 1 Haziran itibarıyla yeni normal hayat başladı. Başta turizm tesisleri olmak üzere faaliyetlerine devam etmek isteyen işletmeler, fiziki mesafe kuralı gibi tüm hijyen standartlarını uygulamak zorunda. İşletmelerin, gizli müşteri uygulamasıyla da koronavirüs tedbirlerine uygunlukları denetlenecek. Bakanlığın denetimine ek olarak firmalar isterlerse denetim noktasında bu hizmeti veren uzmanlardan da hizmet alabilecek.

Antalya'da bu alandaki ihtiyacı fark eden Gıda Mühendisi ve Güvenlik Uzmanı Yalın Bozkurt (36), Safe ve Sustainable Hotels Sağlık Denetimi ve Danışmanlık adlı şirket kurdu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) kaydını yaptıran Yalın Bozkurt, faaliyetlerine başladı. Önceki yıllarda da benzer şekilde hızla yayılan virüs ve bakterilerle ilgili çalışmalar yaptıklarını ve bununla ilgili eğitimlere katıldığını anlatan Bozkurt, ekibinin hazır olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışabildiklerini söyledi. Haşere, böcek dışında insan, gıda ya da çevreden bulaşabilecek her türlü virüs ve bakteri hakkında çalıştıklarını anlatan Bozkurt, şöyle konuştu:

'Bizden kim yardım isterse gidip ortayı denetleyen bir kuruluşuz. Eğitim danışmanlık ve denetim yapıyoruz. Tesislerin koronavirüs tedbirlerine uygun olup olmadıkları yönünde denetim yapıp rapor hazırlıyoruz. İyileştirme gereken yerleri belirtiyoruz. Tesis isterse oraları iyileştiriyor. Bizden eğitim talep ederlerse onu da sunuyoruz. Bunun belli bir ücreti oluyor. Hazırlanan projeye göre ücreti değişiyor. Şu anda bir yoğunluğumuz var bununla ilgili ciddi talepler alıyoruz."