ANTALYA Koronavirüsü yenen Alanya Belediye Başkanı, göreve başladı - Son Dakika

Başkan Yücel'in, 4 Eylül'de yapılan son testinin negatif çıktığı bildirildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in, 17 Ağustos günü, Alanya Başkent Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Yücel, hastaneye yatırılarak, tedaviye alındı. 12 gün süren tedaviyle sağlığına kavuşan Başkan Yücel, 28 Ağustos günü hastaneden taburcu oldu.

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