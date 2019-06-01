ANTALYA Koruma altındaki Akdeniz foku görüntülendi
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Koruma altındaki Akdeniz foku görüntülendiDünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altındaki Akdeniz foku, Antalya'nın Demre ilçesinde görüldü.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:11 Kaynak: DHA
Koruma altındaki Akdeniz
foku görüntülendi
Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altındaki Akdeniz foku, Antalya
'nın Demre
ilçesinde görüldü. Bir anda ortaya çıkan Akdeniz foku kısa süreliğine görüntülendi. Karnının şiş olduğu görülen fokun, gebe olduğu ve yavrulamak için yer aradığı tahmin ediliyor.
Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi iskelesinde bağlı bulunan yatların arasından dün saat 16.00 sıralarında bir ses duyuldu. Sesin geldiği yöne bakanlar yaklaşık 1.60- 1.70 metre uzunluğunda, tahmini 250- 300 kilo ağırlığında Akdeniz fokuyla karşılaştı. Akdeniz foku yaklaşık yarım saat teknelerin arasında ürkek biçimde dolaştı. Akdeniz foku daha sonra suya dalarak kayboldu. Karnının çok büyüdüğü ve gebe olduğu tahmin edilen Akdeniz fokunun yavrulamak için uygun bir yer aradığı tahmin ediliyor.
Akdeniz kıyılarında sadece Türkiye
ve Yunanistan
kıyılarında yaşamını sürdüren Akdeniz fokunun, Akdeniz'de 100, dünyada ise 750 civarında olduğu tahmin ediliyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki Akdeniz fokunu görenler, Büyük ihtimalle gebeydi. Çünkü karnı çok şişti. Sancılı ve çok ürkek bir durumu vardı. Yaşamını da bu bölgede sürdürüyor. Çünkü foklar yavrulama döneminde yaşam alanlarından çok uzağa gitmez dediler.
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