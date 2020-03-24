ANTALYA Koşarak yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarptı - Son Dakika
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ANTALYA Koşarak yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarptı

6 saat önce

Koşarak yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarptıAntalya'da yaya geçidini kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Tuncel'e motosiklet çarptı.

Koşarak yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarptı

Antalya'da yaya geçidini kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Tuncel'e motosiklet çarptı. Yola savrulan Tuncel ağır yaralanırken kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Saat 11.00'de Sakarya Bulvarı istikametinden Otogar Kavşağı'na doğru Adem Kaya yönetimindeki 07 GMH 56 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanmayıp koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Tuncel'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tuncel ve Kaya yolun ortasına savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları ağır yaralı Osman Tuncel'i hastaneye götürdü. Sürücü Adem Kaya ise tedavisinin ardından ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Osman Tuncel'in yaya geçidini kullanmadan koşarak yolun karşısına geçmeye çalışması, o sırada gelen motosikletin Tuncel'e çarpması ve ikilinin savrulması görüntülere yansıdı.

ANTALYA Koşarak yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarptı

Sakarya Bulvarı, Osman Tuncel, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:14 Kaynak: DHA

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