Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı

Antalyaspor zorlu Karagümrük maçında kötü seriyi sonlandırdı. Deplasmanda İstanbul ekibiyle 0-0 berabere kalan Akdeniz temsilcisi puanını 5'e yükseltti.

NİSAN'DAN BU YANA SAHASINDA KAYBETMEDİ

Karagümrük karşılaşmada 4 isabetli şutta gol bulamazken, Antalyaspor ise 3 kez çerçeveyi buldu ancak kaleci Viviano'yu geçemedi. Karagümrük, teknik direktörü Farioli'nin göreve geldiği Nisan 2021'den bu yana Süper Lig'de iç saha yenilgisi almadı.