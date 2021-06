Antalya, Kovid-19 sürecinde okçulukta dünyanın merkezi oldu

Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Antalya'nın her alanda aldığı önlemlerle dünya okçuluğunun merkezi haline geldiğini kaydetti.

Salgın sürecinde düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarıyla dünyaya güven veren turizm kenti Antalya, okçulukta da sporculara yaylarını güvenle germe imkanı sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonuyla başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında havalimanından otellere kadar turistlere virüs riskinden uzak bir tatil imkanı sunulan kentte, Kovid-19 sürecinde birçok ülke kamp yaptı.

Kentte bu süreçte ayrıca 13 ülkeden sporcunun katıldığı Uluslararası Antalya Challenge Yarışması, 30 ülkeden sporcunun katıldığı 2021 Avrupa Grand Prix 2. Ayak Yarışması gerçekleştirildi.

Milli sporcuların da antrenman yaptığı Antalya'da 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası sürüyor.

Ergin: "Sporcular Antalya'ya gelmek için talepte bulundu"

Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, şampiyonanın gerçekleştirildiği 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde AA muhabirine, turnuvaya katılan ülke ve sporcu sayısına bakıldığında Türkiye'ye olan güvenin ortada olduğunu söyledi.

Bu süreçte rekor katılımla turnuvayı gerçekleştirdiklerini aktaran Ergin, Antalya'nın uluslararası sporcular tarafından sevilen, güven duyulan bir kent olduğunu bildirdi.

Kentteki güneşli hava sayesinde açık havada antrenman yapılabildiğini anlatan Ergin, "Sporcular burada ok atmaktan oldukça memnun. Ülkelerinde rahat antrenman yapamayan sporcular, Antalya'ya gelmek için talepte bulundu. Salgın sürecinde birçok ülke güvenli bulduğu Antalya'da kamp yaptı. Antalya bu anlamda çok güvenilir bir yer ve dünyada okçuluğun merkezi oldu. ABD'den Almanya'ya, İngiltere'den İtalya'ya birçok ülkenin sporcusu, oklarını burada güvenle attı. Okçuluk sporunun içinde olan neredeyse bütün ülkelerin Antalya'da spor yapmalarını sağladık." ifadelerini kullandı.

Ergin, federasyonun da salgın sürecinde önemli önlemler aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün sporcular test yaparak buraya geliyor. Sağlık ekiplerimiz, kamp ve yarışma süresince sporcuların semptomlarını takip ediyor. Ok atış çizgisi dışında her yerde maske takılıyor. Sadece ok attıkları sırada sporcuların maske çıkartmasına izin veriliyor. Onun dışında antrenörler ve diğer görevliler sürekli maske takıyor, sosyal mesafeye dikkat ediyor. Demir bariyerler kullanılarak sahaya giriliyor, böylece sporcuların dışarıyla teması engelleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının güvenli turizm uygulaması da sporcuları Türkiye'ye çekti. Sporcular, gittikleri diğer ülkelerdeki otellere göre Antalya'daki otelleri daha güvenli buluyor. Bu da diğer ülkelere göre Antalya'ya büyük bir avantaj sağlıyor."