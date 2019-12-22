Antalya köy pazarı'nda ücretsiz hamsi kuyruğu - Son Dakika

Köy Pazarı'nda ücretsiz hamsi kuyruğu

Türkiye'de ilk defa Antalya'da 500 kadının bir araya gelerek kurduğu ve üreticiden tüketiciye doğrudan satış yapılan Köy Pazarı, 1 ton hamsi ikram edilerek ziyarete açıldı. Balıktan tatmak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Kepezüstü'nde ormanlık alanda kurulu Park Funtastic Oyun ve Macera Parkı'nda Türkiye'nin ilk 'Köy Pazarı' kuruldu. Kepez Belediyesi tarafından kurulan parkta Antalya, Burdur ve Isparta'dan yaklaşık 500 kadın gıdadan giyime, hobi işlerinden tarım ürünlerine kadar ürettikleri ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Köy Pazarı'nın açılışı Vali Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Vali Karaloğlu ve Başkan Tütüncü, stantları tek tek gezerek üretici kadınların ürünlerini inceledi.

'HİÇ ERKEK YOK, SADECE KADINLAR'

İlk defa Gazipaşa'da üretilen ve kısa sürede kentin birçok ilçesinde de yetiştirilen ejder meyvesini üreten Nermin Karapınar, standını ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu ve Başkan Hakan Tütüncü'ye meyvelerden ikram etti. Köy Pazarı'nın her pazar ziyaretçilerini beklediğini belirten Başkan Tütüncü, 'Tamamı kadınlar tarafından oluşturulan bir yer burası. Kadın kooperatiflerinin üyeleri var. Kadınlarımız aracısız satış yapabilecek. Antalya'nın dikkatini çekmeyi başardılar. Hiç erkek yok burada. Ürünlerin tamamı kontrolden geçirilerek geliyor" dedi.

Üretici kadınların doğrudan halka ulaştırabileceği bir pazar kurulduğunu anlatan Vali Karaloğlu, üretici kadınlara başarılar diledi.

Vali Karaloğlu daha sonra park içerisinde 1 ton hamsinin kızartılıp ücretsiz dağıtıldığı tezgahın başına geçti. Kızartılan hamsileri ekmek arasında vatandaşlara ikram eden Vali Karaloğlu, bol bol balık tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Hamsiden almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.