Antalya Köy Pazarı'nda ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika
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Antalya Köy Pazarı'nda ziyaretçi yoğunluğu

6 saat önce

Kepez ilçesinde üreticilere destek vermek amacıyla açılan Antalya Köy Pazarı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Antalya Köy Pazarı'nda ziyaretçi yoğunluğu, System.String[]

Kepez ilçesinde üreticilere destek vermek amacıyla açılan Antalya Köy Pazarı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kepez Belediyesi tarafından Orman Park'ta açıldığı ilk hafta 485 kadın üreticiyle kapılarını açan pazar, üçüncü haftasında 600 kadın üreticiyle binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Pazardaki üreticileri ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, vatandaşlara tavuklu nohutlu pilav ikram etti.

Tütüncü, pazardaki yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Antalyalıları doğal ürünlerle buluşturduklarını belirten Tütüncü, köy pazarından kadın üreticilerin çok memnun kaldığını ifade etti.

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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