ANTALYA Küçükbaş hayvan taşınan kamyon devrildi - Son Dakika

Küçükbaş hayvan taşınan kamyon devrildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde küçükbaş hayvan satışı için kullanılan kamyon devrildi. Kazada ölü ve yaralı olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Hasdere Mahallesi Sabık mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Anamur ilçesinden Antalya'nın Gazipaşa ilçesine küçükbaş hayvan ve hayvanların yiyeceği saman satışı için gelen Osman Ş.'nin idaresindeki 07 CSH 33 plakalı kamyon, mahalle yolu üzerinde bulunan ve direği sabitlemek için kullanılan tele takılarak şarampole yan yattı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Osman Ş., kasada bulunan ve kaza nedeniyle sıkışan 11 küçükbaş hayvanı kendi imkanlarıyla kurtardı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma olayın yaralı olmaması ve tek taraflı kaza olması nedeniyle kaza yapan kamyonun eksik evrakı olduğunu tespit ederek girilmesini sağladı. Yolda yan yatan kamyon vinç yardımıyla olduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.