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Antalya 'kuğu gölü'ne alkış yağdı

14 dakika önce

'Kuğu Gölü'ne alkış yağdıDevlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde heyecan sürüyor.

'Kuğu Gölü'ne alkış yağdı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde heyecan sürüyor. Festivalin 3'üncü gösterimi 'Kuğu Gölü' adlı bale eseri oldu.

Tarihi Aspendos Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Carmen' operası ile 'Dans Rüzgarları' adlı eserlerin ardından Çaykovski'nin ölümsüz bale yapıtı 'Kuğu Gölü' sahnelendi. Esere yerli ve yabancı bale severlerin ilgisi yoğun olunca giriş kapılarında kısa süreli izdiham yaşandı.

Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği'nin sahneye koyduğu muhteşem eserin koreografisini Mihail Sosnovschi hazırladı. Klasik balenin en güzel örneği olan 'Kuğu Gölü'nde, Prens Siegfried'in evliliğe henüz hazır olmamasına rağmen onuruna verilen bir baloda annesinin dileğiyle bir eş seçmek zorunda kalması, ancak avlanmak üzere gittiği gölde büyücü Rothbart'ın kuğu şekline soktuğu Prenses Odette'ye aşık olması konu edildi.

Dünyada en çok sahnelenen, 'temiz bir aşkın, büyü ve kötülüğe nasıl galip geldiği'ne de vurgu yapılan 'Kuğu Gölü' hikayesi, göz alıcı dekor, kostüm ve ışık efektleriyle izleyenlere rüya gibi bir akşam yaşattı. Bale severlerin büyük keyifle izlediği eser ayakta alkışlandı.

Antalya 'kuğu gölü'ne alkış yağdı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:50 Kaynak: DHA
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