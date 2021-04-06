Antalya Kültür Sanat'tan "Güncel Antalya'nın Kadim Suları" sergisi - Son Dakika

Antalya Kültür Sanat'tan "Güncel Antalya'nın Kadim Suları" sergisi

06.04.2021 08:43
Antalya Kültür Sanat'tan

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl faaliyetlerini online olarak devam ettiren Antalya Kültür Sanat'ta, "su'dur nedenim – Güncel Antalya'nın Kadim Suları" fotoğraf sergisi ile açılıyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Vakfı Başkanı ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, pandeminin başladığı 2020 Mart ayından bu yana faaliyetlerini online olarak sürdürdüğünü belirterek; "Antalya Kültür Sanat,bu süre içerisinde online felsefe konuşma programları, dijital etkinlikler ve söyleşilerle faaliyetlerine hiç ara vermedi. Pandemi dolayısıyla 1 Kasım'da sanal olarak ziyarete açılan 'Nisyân-Kadim Antalya'nın Güncel Portresi'de sanatseverlerden çok büyük bir ilgi gördü" dedi.

Sergi, Antalya'nın sularına odaklanıyor

Başkan Davut Çetin, Antalya Kültür Sanat'ın 1 Nisan'da kapılarını açtığını belirterek, 7 Nisan tarihinde de "su'dur nedenim – Güncel Antalya'nın Kadim Suları" sergisi ile Antalya'nın sularına odaklanacağını kaydetti.

Başkan Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: "Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan sergi, Antalya Kültür Sanat'ın Nisyan Sergisi'ni bütünleyecek çalışmalar için ayırdığı üçüncü sergi katında, 7 Nisan Çarşamba gününden itibaren izleyiciyle buluşacak. Hepimiz biliyoruz ki, Antalya'mızın suları kentin yaşam kaynağıdır.Bunu için Antalya'ya gelen yerli ve yabancı konuklar ile kentte yaşayan bizler, en bilinen, en çok fotoğraflanan sembollerinden olan coşkuyla akan suları fotoğraflarız.

Diğer yandan, Kırkgöz Pınarları'ndan Düden Şelaleleri'ne, Kapuz Kanyonu'ndan Sarısu'ya, Boğa Çayı'na, Aksu Çayı'na ve artık kentin ortasında kalmış pınarlara kadar yüzlerce kaynakla Antalya'yı besleyen kadim sular, bugün tarımda kullanılan pestisit ve gübreler, sanayi atıkları, mikrofiber ve plastik atıkları ve evsel atıkların kirlilik tehdidinin yanısıra, iklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklık tehdidi altında. Bu durumun farkındalığını gözler önüne sermesi açısından bu sergi önem taşımakta."

Davut Çetin serginin Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Belgesel Dersi kapsamında olacağını belirterek, "Sergiyle fotoğrafın bellek oluşturma gücünden faydalanarak Antalya'nın sularına sadece estetik bir öğe olarak değil, tarihsel ve görsel veri olarak odaklanan proje, kadim suların bugünkü hallerini belgeleyerek kentin görsel belleğine katkıda bulunmayı amaçlıyor" şeklinde konuştu.

Doç. Handan Dayı tarafından yürütülen dersin 12 öğrencisinin fotoğraflarından oluşan sergi, 7 Nisan-16 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Pazartesi-Cuma 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 arasında gezilebilir.

Antalya Kültür Sanat'tan Güncel Antalya'nın Kadim Suları sergisi

Pandemi, Antalya, Ticaret, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Antalya Kültür Sanat'tan 'Güncel Antalya'nın Kadim Suları' sergisi - Son Dakika


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