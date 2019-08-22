ANTALYA Kum zambağı ve carettalar için imza kampanyası

Kum zambağı ve carettalar için imza kampanyası

Antalya'nın Alanya ilçesinde caretta carettaların da yumurtladığı sahilde yetişen ve koparılması suç olan kum zambağı ve carettaların korunması için dijital imza kampanyası başlatıldı.

Yeşilöz Mahallesi'nde doğal yaşamıyla ünlü Yeşilöz ve Uğrak sahili, nesli tehdit altında olan caretta carettaların yumurtlama alanı olması yanında kopartılmasının suç olduğu ve koruma altında olan kum zambaklarına da ev sahipliği yapıyor. Mahalle sakini ve doğa aktivisti Güldane Şahin, sahilin yaklaşık 500 metre açığında bulunan akaryakıt istasyonu dolum tesisinin caretta carettalar ve kum zambaklarına zarar verdiğini ileri sürerek mahalle halkının da desteğiyle dijital imza kampanyası başlattı.

'SAHİLLER KORUNMALIDIR'

Güldane Şahin, akaryakıt şirketinin deniz içerisinde bulunan tesisinin olumsuz sonuçlar doğuracağını savunarak, dijital imza kampanyasına destek vermek için çağrıda bulundu. Kum zambaklarının çok değerli bir bitki olduğunu belirten Şahin, Burası Alanya Yeşilöz, Uğrak sahilleri. Kum zambakları için buradayız. Kum zambakları dünyanın peşinde olduğu, nesli tükenmekte olan bitkilerdir. Nasıl bu sahillerimizde carettalarımız varsa kum zambaklarımız da var. Kesinlikle halk tarafından kum zambakları olduğu sahiller korunmalıdır. Bu konuyla ilgili Bern ve Barcelona sözleşmelerimiz var. Deniz içinde ve dışındaki canlıları korumalıyız dedi.

'KUM ZAMBAKLARI VE CARETTALAR SİZLERE MİNNETTAR'

Sahilde koruma altında olan canlılar olduğunu ve bu nedenden dolayı bu tip tesislere izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Şahin, Bölgedeki tesis deniz içinde ve dışındaki canlılara zarar vermekte. Gelecek nesillere doğal bir yaşam bırakmak istiyorsak hep beraber imza kampanyamıza destek verelim. Tüm kum zambakları ve carettalar sizlere minnettar. Kum zambaklarına tesislerin zararı var. Deniz içinde ve sahilindeki bitkilere zarar verecektir. Bölgede muz bahçeleri var muz bahçeleri de buradan etkilenecektir diye konuştu.