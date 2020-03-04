Antalya kumar operasyonundan kaçmak isterken 3'üncü kattan düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya kumar operasyonundan kaçmak isterken 3'üncü kattan düştü - Son Dakika

Antalya kumar operasyonundan kaçmak isterken 3'üncü kattan düştü

6 saat önce

Kumar operasyonundan kaçmak isterken 3'üncü kattan düştüANTALYA'da kumar oynanan bir adrese giden polis ekiplerini görünce camdan kaçmaya çalışan Recep A. (56), 3'üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

Kumar operasyonundan kaçmak isterken 3'üncü kattan düştü

ANTALYA'da kumar oynanan bir adrese giden polis ekiplerini görünce camdan kaçmaya çalışan Recep A. (56), 3'üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 1264 Sokak üzerinde bir iş hanında kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri adrese gitti. Adreste tombala oynayan 100'e yakın kişi polisin geldiğini duyunca, yan binaya geçiş için camdan çıkmaya çalıştı. Bu sırada camdan çıkan Recep A., dengesini kaybederek 3'üncü kattan önce zemin kattaki kafenin tentesine, oradan beton zemine düştü.

Yardım için bağıran Recep A.'yı duyan polis ekipleri hemen binanın diğer girişinin bulunduğu tarafa doğru gitti. Yerde kan içerisinde yatan yaralıyı gören ekipler olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağırdı. Bu sırada Recep A.'ya ulaşmak için kafenin kapısında bulunan asma kilit çekiçle kırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yaralının götürülmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adreste bulunan 100'e yakın kişi ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan kişilere idari para cezası uygulanırken, adreste bulunan kumar için kullanılan aletlere el konuldu. Yaralı Recep A.'nın durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Antalya kumar operasyonundan kaçmak isterken 3'üncü kattan düştü

Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:24 Kaynak: DHA
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