ANTALYA Kumluca'da 194 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, tur teknesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan Mısır, İran, Somali, Afganistan ve Suriye uyruklu toplam 194 kaçak göçmen, yakalandı. Olayla ilgili organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Kumluca'ya bağlı turizm merkezi Adrasan'daki balıkçı barınağı mevkisine, bugün saat 03.00 sıralarında yaklaşan bir tekdenen, bazı kişilerin inip ormanlık alana doğru gittiğini görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, Adrasan Koyu'na yaklaşan tekneden inip, karaya doğru dağılan kaçakları yakaladı. Kaçak göçmenlerden bazıları, bölgede izini kaybettirmeye çalışırken, jandarmadan kaçamadı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Mısır uyruklu 2, İran uyruklu 4, Somali uyruklu 10, Afganistan uyruklu 177 ve Suriye uyruklu 1 olmak üzere toplam 194 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca teknede bulunan 2 Türk vatandaşının da kaptanlık yapmak suretiyle göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptıkları tespit edildi. 194 kaçak göçmen ve 2 şüpheli işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Kaçak göçmenlerin İtalya'ya gitmek üzere tekneyle Antalya yakınlarında denize açıldıkları, bir süre gittikten sonra kendilerine teknenin arıza yaptığı söylenerek sahile yanaştıkları öğrenildi. Olayda yakalanan tekneye 6458 sayılı kanun gereği el konularak yeddi emine teslim edildiği, kaçakların ise işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.