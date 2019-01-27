Son Dakika Haberleri: Antalya Kumluca'da Afetzedeler Yaralarını Sarmaya Çalışıyor

Antalya Kumluca'da Afetzedeler Yaralarını Sarmaya Çalışıyor

1 saat önce

Kumluca'da 24 ve 26 Ocak tarihlerinde peş peşe yaşanan hortumlardan sonra üreticiler yıkılan seralarını söküp, yerine yeniden sera kurma çalışmalarını başlattı.

Antalya Kumluca'da Afetzedeler Yaralarını Sarmaya Çalışıyor, System.String[]
Kumluca'da 24 ve 26 Ocak tarihlerinde peş peşe yaşanan hortumlardan sonra üreticiler yıkılan seralarını söküp, yerine yeniden sera kurma çalışmalarını başlattı. Çiftçiler önce yıkılan seralarının enkazının altından ezilmeyen ürünlerini topluyor, ardından kendi imkanları veya iş makinelerinin yardımıyla seraların demirlerini yerinden söküyor.

'GERİYE BİR CANIMIZ KALDI'

Üretici Mehmet Süm, Sökülen demirler geri dönüşüme gidecek. Yeniden düzen kurulacak. Yapacağımız bir şey yok. Hayatla mücadele edeceğiz. Evimde hiç şeyim kalmadı. Geriye bir canımız kaldı. Yatacak yerimiz yok. Eşimizin, dostumuzun evinde kalıyoruz. Orada yiyip, içiyoruz dedi.Salih Türkmen, Bundan sonra tadilata başlayacağız. Söküp yeniden tadilat yapacağız. Yenisini kuracağız diye konuştu.

'ÇİFTÇİLİĞİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Özer Çavdar da şöyle dedi

Bizim ana mesleğimiz çiftçilik. Çünkü biz çiftçi olarak doğmuşuz. Aynı şekilde de devam edeceğiz. Devlet büyüklerimizin de yardımını bekliyoruz. Bundan sonraki aşamada bu serayı yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Çiftçiliğimize devam edeceğiz.

ALANYA'DA 80 DEKAR ZARAR GÖRDÜ

Alanya ilçesinde de dün hortumun ardından akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar Toslak Mahallesi'nde 80 dekarlık domates ve salatalık ekili seralara zarar verdi, ürünleri telef etti. Toslak Mahallesi'nde inceleme yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, Bölgemizde bir haftadır etkili olan aşırı yağış, su baskınları, fırtına, hortum gibi tabi afetler dün akşam saatlerinde Toslak Mahallesi'nde etkili oldu. Çıkan hortumdan dolayı 70-80 dekar sera yerle bir oldu. Seraların başında bekleyen üreticilerle yaptığımız görüşmelerde kendilerini zor bir sürecin beklediğini ve bu yılki üretim sezonunu kapattıklarını söyledi. Bu üreticilerin üretimde kalabilmesi için acilen hasar tespitlerinin yapılması, zararlarının karşılanması, kredi, sigorta, elektrik, vergi gibi borçlarının ertelenmesi, zirai ilaç, gübre, fide gibi borçlarının afet fonundan ödenmesi gerekmektedir dedi.

İlçede yağış halen devam ederken, meteoroloji yetkilileri bölgede olması muhtemel fırtına ve yoğun yağıştan dolayı çiftçileri ve vatandaşları uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:59 Kaynak: DHA

Alanya, 26 Ocak, Kumluca, Güncel
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