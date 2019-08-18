ANTALYA Kumluca'da ev yangını
49 dakika önce
Kumluca'da ev yangınıAntalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Kumluca Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:29 Kaynak: DHA
'da ev yangını Antalya
'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Kumluca'nın Bağlık Mahallesi Jandarma
Sokak'taki Ahmet Polat
'a ait evde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sahibinin yaylada olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı evdeki yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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