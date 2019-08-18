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ANTALYA Kumluca'da ev yangını

49 dakika önce

Kumluca'da ev yangınıAntalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kumluca'da ev yangını
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Kumluca'nın Bağlık Mahallesi Jandarma Sokak'taki Ahmet Polat'a ait evde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sahibinin yaylada olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı evdeki yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bağlık mahallesi, Ahmet Polat, Antalya, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:29 Kaynak: DHA
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