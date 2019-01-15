Son Dakika Haberleri: Antalya Kumluca'da Fırtına Sera Yıktı, Tekne Batırdı

Antalya Kumluca'da Fırtına Sera Yıktı, Tekne Batırdı

23 dakika önce

Antalya Kumluca'da fırtına sera yıktı, tekne batırdıANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde fırtına sebebiyle bazı seralar zararg örürken Yapraklı deresinde bulunan bazı tekneler zarar gördü, bir tekne battı.

Antalya Kumluca'da fırtına sera yıktı, tekne batırdı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde fırtına sebebiyle bazı seralar zararg örürken Yapraklı deresinde bulunan bazı tekneler zarar gördü, bir tekne battı.
Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde yaklaşık 50 teknenin bağlı bulunduğu Yapraklı Deresi'nde bazı tekneler zarar gördü, bir tekne alabora oldu. Fırtına ve yağmur nedeniyle balıkçılar da zor anlar yaşadı. Ekmek teknelerinin batmasını istemeyen tekne sahipleri imece usulü çalışarak, teknelerini kurtardı.
Tekne sahibi Sadettin Karaöz, öğleden sonra yağmurun ve fırtınanın etkili olduğunu belirterek " Dalga boyu yapraklı çayında 2,5 metreye yükseldi. Teknelerde birbirine çarptığı için büyük zarar gördü, bir tanesi battı. Diğer tekneleri de birbirinden uzaklaştırarak kurtardık.Eğer dalgakıranımız olsaydı bu zarar olmayabilirdi" dedi.
Kumluca'da bazı seralar da fırtınadan etkilendi. Bir sera büyük zarar görürken bazı seraların da naylonları yırtıldı. Ahmet Acarbulut, öğle saatlerinde başlayan yağmur ve fırtınanın çiftçiyi olumsuz etkilediğini dile getirdi.
Acarbulut, bir seranın yıkıldığını bir seranın da naylonunun yırtıldığını kaydederek, "Allah'tan gelen durum. Daha kötüsü olabilirdi. Halimiz bu."dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:45 Kaynak: İHA

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