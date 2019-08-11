ANTALYA Kumluca'da orman yangını - 1

Kumluca'da orman yangınıANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kumluca'da orman yangını

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kumluca'ya bağlı Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. 2 helikopter, 10 arazöz, 3 su tankeri ve 70 orman işçisi yangına müdahaleye başladı. Deniz kıyısına yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yangın bölgesine hafif rüzgarın etkili olduğu ve yangının mesire alanlarına yakın bölgede çıktığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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